Vigo, epicentro del deporte y la cultura urbana con O Marisquiño

Deportes de acción, cultura urbana, conciertos, oferta gastronómica y actividades para todos los públicos. El Marisquiño se consolida como una de las citas más esperadas del verano.

La zona de Samil albergará la mayor parte de las competiciones deportivas que serán observadas muy de cerca por los miles de personas que acuden cada año a este evento. Aun así llegará también al centro de Vigo con el MTB Downtown, la prueba de descenso urbano, que se desarrollará entre O Castro y A Laxe. Unos 1.500 deportistas de 30 países participaran en 8 disciplinas como skate, BMX, o Freestyle Motocross, así como en las modalidades adaptadas.

Expectación por la presencia de José Mincha, campeón de España de Freestyle Motocross

Este festival se convierte en punto de encuentro de grandes nombres del deporte. Uno de ellos es el actual campeón de España de Freestyle Motocross y líder de la clasificación para la Copa del Mundo, el coruñés José Mincha. También estarán los ganadores de las anteriores ediciones como Danny León, campeón de skate de la anterior edición y el francés Adrien Loron, especialista en descenso urbano, así como Sara Yusto, vencedora en varias ocasiones en el Marisquiño.

Se amplía el espacio para la cultura urbana

Pero si bien el deporte tiene un gran protagonismo, este multitudinario festival es mucho más que un evento deportivo. En esta edición se amplía el espacio para la cultura urbana. La música y las actividades familiares estarán muy presentes con unos 60 artistas. En total hay cuatro escenarios en en los que se ofrecerán más de 40 conciertos. Intervenciones de grafiti, talleres y colaboraciones creativas completan una amplia programación. Además, el programa de Freestyle rap, con 80 participantes, incluirá el regreso del colectivo inclusivo Freestyle People.

La gran novedad, la final de la competición de Djs DMC

Una de las grandes novedades este año es la final del campeonato de España DMC, una competición de DJs de gran prestigio a nivel internacional, en la que se dan cita 20 participantes en su mayoría procedentes de España y Portugal. Todos ellos buscarán clasificarse para la final mundial que tendrá lugar en Londres el próximo mes de noviembre. Se trata de una de las actividades más aguardadas por los asistentes.

Se esperan más de 150.000 personas hasta el domingo

Con todos estos ingredientes la organización del Marisquiño 2026 espera superar la cifra de 150.000 visitantes. El sábado será el día de mayor despliegue en el centro de la ciudad, mientras que el resto de las jornadas el festival estará más concentrado en Samil, en un recinto de más de 100.000 metros cuadrados. Para facilitar el traslado se ha reforzado el transporte púbico y habrá autobuses cada 15 minutos desde el casco urbano. Todo para que el Marisquiño vuelva a hacer de Vigo un crisol de deporte y cultura.