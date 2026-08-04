Ariana Grande decide abandonar temporalmente la vida pública: "Hay que marcar límites"

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande ha decidido distanciarse de los focos tras finalizar su gira ' The Eternal Sunshine Tour' y ya no participará en el musical 'Sunday in the Park with George', en Londres, ante el "escrutinio público constante", según varios medios de la farándula.

Un representante de la artista reveló a People y Deadline que Ariana Grande "se alejará temporalmente de la vida pública" tras acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", detalló este representante.

Además, añadió que la gira "ha sido una experiencia maravillosa para ella": "Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour".

En los últimos meses, Ariana ha ha recibido una gran cantidad de comentarios por parte del público, mostrando preocupación por su aspecto físico y su salud al considerar que la artista sufre un trastorno de alimentación.

La cantante de 33 años publicó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal', y el videoclip de su sencillo con el mismo nombre ha incrementado el debate en redes sociales acerca de su salud.

Una fuente próxima a la actriz recalcó a People que el espectáculo que realiza en sus conciertos "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", y defendió que "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche". La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical 'Sunday in the Park with George', en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde planeaba compartir escenario con su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey.

Ariana Grande habla sobre su decisión

"El anuncio que se hizo ayer no es una reacción impulsiva. Es un plan que hice en silencio hace mucho tiempo. Es una decisión que se tomó desde un lugar reflexivo y empoderado", explicaba la también actriz a los asistentes a su concierto. "He escuchado que mis seguidores estaban preocupados porque la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario. No se trata de eso. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: a veces hay que marcar límites, y los seres humanos a veces necesitan un respiro. Esta seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa", continuó refiriéndose a su nueva gira.

"Por muchos rumores que haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni resultarme más real o más intenso que este amor que compartimos. El resto de esa mierda no me corresponde a mí cargar con ella, así que no lo hago. Necesito salir ahí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos vosotros porque os quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", ha indicado. Y antes de continuar con el concierto, aseguró sentirse "bien": "Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto os amo".

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