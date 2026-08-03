Santoral agosto 2026: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

Agosto es un mes que destaca por sus múltiples fiestas populares, la mayoría de ellas con motivos gastronómicos o para festejar el patrón o la patrona de una localidad.

Por esta razón, son muchos los que llegados a este punto revisan qué santos se celebran en agosto para dar el pistoletazo de salida a los festejos de aldeas y barrios.

Además, conviene echar un vistazo a los diferentes días marcados, no sea que algún familiar o amigo deba ser felicitado y el recordatorio se pierda entre chiringuitos, tumbonas o verbenas de pueblo.

Santoral de agosto por días

En este mes destacan por encima de todo San Roque, San Bartolomé y, por supuesto, la Asunción.

Esta es la lista completa de santos que se conmemoran durante el mes de agosto:

Santoral 1 de agosto: Santa Vera, Santa Alfonsina, San Alfonso, San Nemesio, Virgen de la Caridad.

Santoral 2 de agosto: Virgen de los Angeles y Santa Alfreda de Mercia.

Santoral 3 de agosto: Santa Lidia.

Santoral 4 de agosto: Santa Violeta, San Rubén.

Santoral 5 de agosto: Nuestra Señora de las Nieves, San Abel, Santa África, Santa Blanca, Santa Bianca, Santa Afra.

Santoral 6 de agosto: San Agapito y San Salvador.

Santoral 7 de agosto: San Cayetano, San Severo, San Sixto.

Santoral 8 de agosto: San Domingo Guzmán.

Santoral 9 de agosto: San Oswaldo, Santa Edith.

Santoral 10 de agosto: Santa Asteria.

Santoral 11 de agosto: Santa Clara, San Grau.

Santoral 12 de agosto: Santa Felicísima, San Quiríaco, Santa Hilaria, San Atanasio, Santa Benilde y Santa Nimia.

Santoral 13 de agosto: San Hipólito, San Casiano, Santa Calefagia y San Benildo.

Santoral 14 de agosto: San Alán, Santa Anastasia.

Santoral 15 de agosto: Virgen de la Asunción, Santa Alba, Virgen de las Angustias, San Tarsicio, Virgen de Aránzazu, Nuestra Señora de la Aurora, Nuestra Señora de la Azucena, Nuestra Señora de la Paloma y San Armelio Abad.

Santoral 16 de agosto: San Roque y San Esteban de Hungría.

Santoral 17 de agosto: San Mamés, San Jacinto y Santa Benita.

Santoral 18 de agosto: Santa Leticia, San Manés, Santa Helena / Elena.

Santoral 19 de agosto: San Magín.

Santoral 20 de agosto: San Bernardo.

Santoral 21 de agosto: San Balduino y San Pío X.

Santoral 22 de agosto: Santa Santa María Reina.

Santoral 23 de agosto: Santa Rosalba, Santa Rosa de Lima, Santa Donvina y San Eleázaro.

Santoral 24 de agosto: San Bartolomé, Santa Emilia de Vialar, San Eutiquio y Santa Ebba.

Santoral 25 de agosto: , Santa PatriciaSan José de Calazanz, San Luis de Francia.

Santoral 26 de agosto: San Ginés, San Cesáreo de Arles, San Ireneo, San Alfredo, San Simplicio, San Víctor, San Zeferino y Nuestra Señora del Mar.

Santoral 27 de agosto: Santa Mónica, Santa Landeberta

Santoral 28 de agosto: San Agustín, San Bibiano, Santa Linda, Santa Adelina, Santa Agustina, San Julián.

Santoral 29 de agosto: San César, San Adelfo, Santa Candida.

Santoral 30 de agosto: San Ghebra, Santa Gaudencia y San Fiacro.

Santoral 31 de agosto: San Ramón Nonato, Santa Ammia y Santa Consuelo.

Festividades más destacadas de junio

Entre las celebraciones más populares del mes destaca Virgen de la Asunción (15 de agosto), una de las festividades más celebradas tanto en España como en Latinoamérica, siendo una fecha señalada en numerosas localidades puesto que es uno de los días del año con más festividades populares

El 16 de agosto se celebra San Roque, una de las fiestas más extendidas del calendario.Este patrón de los enfermos, los hospitales, los cirujanos, los peregrinos y los animales (conocido por su famoso perro) tiene una amplia representación en la cultura popular.

El mes termina con la festividad de San Agustín (28 de agosto), santo de gran importancia histórica e influencia en la teología y filosofía cristiana, muy celebrado en Toro, Linares, Castellón o Valladolid.