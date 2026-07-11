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Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Esta nueva comedia te presenta un viaje donde nada sale como estaba previsto.

'Haciendo Amigos' la nueva película de Atresmedia Cine

Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
Publicado:

Reírse de los prejuicios y aprender de los que son diferentes, ese es el punto de partida de 'Haciendo amigos', la nueva comedia española, que se estrena este fin de semana.

Al frente de un viaje donde nada sale como estaba previsto. Un atraco, una huida improvisada y el escondite más inesperado, es la premisa inicial para esta película de Atresmedia Cine.

Protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, interpretan a dos ladrones que, para escapar de la policía, terminan viajando infiltrados en un grupo de personas con discapacidad. Lo que parecía una simple tapadera acaba siendo toda una lección de humanidad.

Esta comedia se mueve entre el humor incómodo, situaciones tan absurdas como entrañables y unos personajes que nunca responden a los prejuicios de los protagonistas.

Dirigida por David Marqués y producida por Santiago Segura, la película utiliza la risa para hablar de inclusión, dejando un mensaje rotundo: todos somos iguales porque ser diferentes es precisamente lo que nos iguala como personas.

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