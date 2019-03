Alejandro Sanz estrena 'No me compares', el primer single de su nuevo disco

El artista ha estrenado este lunes el primer single de su nuevo disco, que lleva como título 'No me compares'. Este nuevo álbum supone el comienzo del cantante con la discográfica Universal Music.

El lanzamiento se ha hecho con un vídeo montado a partir de las grabaciones realizadas por sus seguidores para la presentación de su nueva propuesta discográfica. En la página web del artista se puede contemplar este vídeo en el que utiliza como base musical 'No Me Compares', acompañado de un montaje realizado con los mejores vídeos de los fans que han participado en el concurso 'Viene del Aire'.

Esta acción on line ha conseguido, en 15 días, que más de 70.000 usuarios procedentes de cien países hayan visitado el microsite del concurso, en el que se han subido más de 700 vídeos. El resultado es una grabación en la que, junto a la letras de la canción 'No me compares', se puede contemplar a los seguidores del cantante madrileño resolviendo el juego de palabras de "El ahorcado" y enviando el resultado en un avión de papel.

El vídeo finaliza con Alejandro Sanz recogiendo uno de estos aviones con la solución del juego que da título al próximo disco del cantante, que llegará al mercado en septiembre: 'La música no se toca'.

Esta canción ha contado con la producción del propio Alejandro Sanz, así como del productor colombiano Julio Reyes, ganador de dos premios Grammy y 9 premios ASCAP. A partir del 25 de junio estará disponible en iTunes en España, Estados Unidos y Latinoamérica y al día siguiente podrá descargarse a través del resto de tiendas digitales.