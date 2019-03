Albert Pla: "A mí siempre me ha dado asco ser español"

El consejo de administración del Teatro Jovellanos se reunirá el próximo viernes para aprobar la suspensión de la actuación del cantautor Albert Pla prevista para el 25 de octubre. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, de Foro, planteará que se suspenda el concierto después de que el Grupo Popular solicitase la rescisión del contrato firmado con el artista por "insultar gratuitamente a los gijoneses" en una entrevista concedida a un diario regional.

"A mí siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo. Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiara el catalán por cojones, igual que nos pasa a nosotros ahora", había afirmado Pla en una entrevista que publica el periódico "La Nueva España".

En un comunicado, el concejal del PP Francisco Rodríguez Cubiella señalaba que las manifestaciones del cantautor de Sabadell "son un grave insulto" que no debía quedar sin respuesta. A su juicio, "no es de recibo" que un teatro municipal que pagan "todos los ciudadanos dé cabida a la actuación de quien demuestra una absoluta falta de respeto hacia los gijoneses y españoles". "El Partido Popular defiende la libertad de opinión, pero no el insulto gratuito hacia los gijoneses", añadía el concejal.