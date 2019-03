Espías y carreras, juntos en la nueva entrega de Cars

Este Aston Martin es uno los nuevos personajes de Cars 2. Con él, el director, Brad Lewis, hace un guiño al espía más famoso del mundo. Otra novedad de esta segunda entrega es el escenario.

El coche más famoso sale de Radiador Spings para participar en la carrera de campeones que se disputa en cinco circuitos diferentes a lo largo de todo el mundo.

Y mientras Rayo McQuenn se esfuerza en ganar el título, su inseparable Mate se ve involucrando en una trama de espionaje internacional. Ancohe los protagonistas cambiaron los circuitos por la alfombra roja de los Ángeles, donde se celebró el preestreno, al que también asistieron los actores que les dan voz.

Larry the Cable Guy comenta que "es increible, piensas que Cars es una buena película, pero esta segunda parte es mucho mejor y hace que no me sienta tan orgulloso de la primera." Emily Mortimer asegura que "la película es muy compleja, con clase y mucho suspense, pero es algo más que una película de acción porque es increiblemente divertida y con un guión muy fluido". En esta secuela volveremos a ver a Frrnando Alonso, esta vez junto a Hamilton. El 24 de junio se estrenará en Estados unidos, a España llegará el 6 de julio.