Cientos de indignados se manifiestan por 'una persona, un voto'

Cientos de personas se manifestaron entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol de Madrid para pedir un "sistema electoral justo y proporcional", según está informando el colectivo Democracia Real Ya a través de su perfil de Twitter.

Los 'indignados' han salido a las 18 horas de la plaza de Cibeles, aunque muchos habían llegado al punto de encuentro hasta una hora antes y comenzaban a 'calentar' las redes sociales con las consignas que más tarde comenzaron a corear.

Bajo el lema 'Una persona, un voto', los manifestantes protestan por el "distinto" valor de los votos que se reflejó en los resultados de los pasados comicios y para rechazar el bipartidismo.

Asimismo, critican que los resultados de las pasadas elecciones "han puesto de manifiesto, una vez más, que la aplicación de la actual Ley Electoral deja sin adecuada representación a millones de ciudadanos, cuando no los excluye directamente". "Esto contribuye al descrédito de las instituciones y pone en cuestión su legitimidad", sostienen.

En el manifiesto, que se ha leído en la Puerta del Sol, 'Democracia Real Ya' recuerda que "la calidad de una democracia se mide por la capacidad de sus instituciones para representar la voluntad de los ciudadanos" y critica que "en España, tras tres décadas de convivencia democrática, las instituciones se han deteriorado y no representan" a la ciudadanía.

"El derecho constitucional al sufragio universal, libre, igual, directo y secreto no es en la práctica ni igual ni libre. No es igual porque el voto tiene distinto valor según dónde se ejerza y del partido al que se elija. No es libre porque con frecuencia el ciudadano se ve coaccionado a emitir un 'voto útil' si no quiere quedarse sin representación", añaden.

Así, abogan por un cambio en la cultura democrática, lo que debe comenzar por el modo en que se eligen los representantes políticos mediante una nueva normativa que "garantice la proporcionalidad de la representación parlamentaria conforme a las preferencias de los españoles, reflejo de la diversidad ideológica y territorial".

"Exigimos al próximo Gobierno y a las nuevas Cortes que escuchen a la ciudadanía, emplazamos al mundo académico y a los medios de comunicación a contribuir a este debate e invitamos a la sociedad civil a manifestarse a favor de esta legítima aspiración", ha concluido el manifiesto.

Con esta movilización, Democracia Real Ya ha anunciado que comienza una campaña que mantendrán durante la legislatura "a través de distintas acciones", y con la que pretenden "recordar a los poderes públicos que la crisis actual no es sólo es económica, sino de la propia democracia", han considerado.

De hecho, la convocatoria es de carácter nacional, ya que hay marchas programadas también en Huesca, Sevilla y Las Palmas de Gran Canarias.