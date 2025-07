Roberto Brasero avanza una bajada de las temperaturas prácticamente en toda España

Empiezan a bajar las temperaturas en el oeste de la península. Eso ayudará a combatir el incendio de Méntrida en la provincia de Toledo, cuyo humo también llegó hasta Madrid capital. Pero todavía puede complicarse por las rachas de viento.

Noches infernales

Esta próxima madrugada, ya no tendremos temperaturas tan altas como en la anterior una noche, en la que las mínimas no bajaron de los 30°, en el sur de Gran Canaria por encima de 30°, en San Bartolomé de Tirajana o en Agüimes. Son cifras que nose suelen alcanzar en nuestros territorios, alguna vez ya las hemos registrado en Canarias, pero ya empiezan a ser cada vez más frecuente, y que se denomina noche infernal como apelativo popular porque no hay una definición academica al respecto.

Sí hemos tenido noches tropicales y noches tórridas en la península con temperaturas por encima de 20° en muchas zonas y mínimas por encima de 25 en puntos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, provincia de Toledo o incluso en Girona en el CAP de Creus, además de en Ciudadela en Menorca. Esta noche en el este seguirán altas las temperaturas como las de ayer. Ahí van a variar poco, sin embargo, por el oeste peninsular y en Canarias ya debería hacer algo menos de calor.

Este jueves menos calor

Mañana por la tarde bajarán las temperaturas máximas en toda España, salvo en el sureste donde no cambiarán y en Málaga que es donde podrán subir notablemente debido al viento terral. Soplará el poniente en Andalucía y soplarán alisios en Canarias que se llevarán mañana a calima del archipiélago. Y más nubes irán recorriendo el extremo norte peninsular, con lluvias débiles en Galicia y Asturias y tormentas por la noche, ya casi en la madrugada del sábado, en el País Vasco y Navarra.

El sábado tendremos ese frente saliendo por el noreste con algún chubasco y por la noche otro llega por Galicia. En el Mediterráneo hará más calor con máximas de 42º en Murcia o 39º en Málaga capital, pero en Cáceres o Badajoz ya no llegaremos a 35º y en Canarias también deberíamos tener un respiro.

Riesgo máximo de incendio

En el sur de Gran Canaria hemos estado hoy en aviso nivel rojo de calor, pero mañana bajará a naranja en esa zona y desaparecerán seguramente los avisos del resto del archipiélago, así como los del oeste de la península. Se mantendrán en el este, pero mañana en general hará menos calor que hoy.

La bajada de temperaturas contribuirá a relajar un poco la peligrosa situación en que nos encontramos, el alto riesgo de incendio forestal, pero cuidado que los vientos de poniente van a ganar presencia. Hoy ya han contribuido a extender hasta Madridcapital el humo el incendio forestal de Méntrida, en la provincia de Toledo. El viento de poniente se mantendrá mañana moderado aunque las temperaturas en la zona ya no serán tan altas.

