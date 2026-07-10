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ROSALÍA

Rosalía inspira el nombre de una proteína descubierta por un científico andaluz en Harvard

La proteína, llamada RyDEP, ayuda a desvelar cómo algunos virus burlan al sistema inmune. El nombre científico está basado en la canción Despechada de la cantante española.

Miguel López Rivera

Miguel López Rivera Antena 3 Andalucía

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Raffa Ávila
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Miguel López Rivera salió de Úbeda con una idea fija: estudiar ciencia, abrirse al mundo y encontrar respuestas allí donde otros solo ven materia microscópica. Lo que empezó como una vocación temprana en el colegio La Milagrosa acabó llevándolo primero a Países Bajos, después a Yale y finalmente a Harvard, donde hoy completa su segundo año de doctorado en Ciencias Biológicas y Biomédicas, entre la universidad y el hospital Dana-Farber.

Desde ese laboratorio, el joven investigador andaluz ha participado en un hallazgo que mezcla rigor científico y un guiño muy personal a la cultura española: una proteína con nombre inspirado en Rosalía.

Una pista entre virus y defensas

La investigación en la que trabaja el equipo de Miguel parte de una pregunta clásica y, al mismo tiempo, inagotable: cómo evoluciona el sistema inmune para reconocer patógenos y cómo esos patógenos aprenden a burlar sus defensas. Para responderla, el laboratorio estudia bacterias y los virus que las infectan, una vía que permite observar principios biológicos aplicables también a animales y humanos. En ese camino apareció una proteína viral capaz de destruir la señal de alerta que las células generan cuando detectan una infección.

Esa señal es, en cierto modo, el aviso de que algo va mal. La célula infectada activa sus alarmas para poner en marcha la defensa. Pero la proteína descubierta por el equipo actúa como un sabotaje silencioso: rompe esa respuesta antes de que el organismo pueda reaccionar con eficacia. El hallazgo no solo ayuda a entender mejor la batalla entre virus y sistema inmune, sino que abre nuevas preguntas sobre las estrategias de evasión que emplean algunos patógenos.

En biología, la forma suele revelar la función. Miguel lo explica con una comparación sencilla: igual que unas tijeras sugieren de inmediato para qué sirven, la estructura de una proteína puede dar pistas sobre su comportamiento. En este caso, la molécula adoptó una forma que el equipo comparó con unas castañuelas, una imagen tan visual como inesperada para describir una estructura viral. La alerta celular entra en su centro y queda destruida, como si el mecanismo de defensa quedara atrapado en un instrumento de percusión que no deja sonar su aviso.

Ese paralelismo con lo cotidiano fue también la puerta de entrada a un nombre con resonancias españolas. El acrónimo científico elegido fue RyDEP, una referencia técnica al descubrimiento, pero también un homenaje indirecto a Rosalía y a su tema Despechá. Porque, de alguna manera, la proteína provoca justo eso: que la célula quede "despechada", incapaz de activar su defensa mientras el virus se impone.

Rosalía y la ciencia

La historia tomó un cariz todavía más singular cuando Rosalía pasó por Boston en el inicio de su gira por América. Miguel acudió al concierto con una pancarta en la que explicaba su descubrimiento y el nombre de la proteína. La artista se interesó por el hallazgo, le preguntó por el origen del acrónimo y le deseó nuevos éxitos científicos. Incluso le dedicó una canción junto al escritor Ocean Vuong, gesto que el investigador recuerda como una doble alegría: por la admiración de años hacia la cantante y por ver cómo la ciencia podía encontrar un puente inesperado con la música.

Miguel, que empezó a tocar guitarra flamenca antes de marcharse de España, reconoce que Rosalía forma parte de su mapa emocional desde hace tiempo. La siguió cuando aún era una artista emergente y ahora celebra que ese vínculo simbólico haya terminado formando parte de una publicación científica. En su caso, la investigación no solo busca entender cómo se defienden las células: también demuestra que la ciencia, a veces, puede sonar a casa.

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