¿Por qué la primera luna llena del verano es conocida como 'luna de fresa'?

Durante la madrugada de este martes 30 de junio los amantes de la astronomía han vivido la primera luna llena del verano.

La conocida popularmente como 'luna de fresa' es una de las citas astronómicas más importantes del mes de junio. Antes de vivir el histórico eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto el cielo ha ofrecido un aperitivo. Se trata de la primera luna llena que marca el plenilunio del ciclo lunar.

El origen del término 'luna de fresa'

El término 'luna de fresa' tiene su origen en las tribus nativas de Norteamérica. Sus integrantes utilizaban este evento astronómico como un calendario natural para identificar la temporada exacta de la cosecha de fresas silvestres.

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