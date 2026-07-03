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PLACENTA ARTIFICIAL

Una placenta artificial logra mantener con vida durante 21 días a un feto prematuro en un ensayo pionero en Europa

El sistema, desarrollado por investigadores españoles, busca mejorar la supervivencia de los bebés que nacen con seis meses de gestación o menos.

Incubadora

Un prototipo de placenta artificial para prematuros extremos | Antena 3 Noticias

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Diana Mora
Publicado:

Un equipo de investigadores españoles ha logrado un avance que puede marcar un antes y un después en el tratamiento de la prematuridad extrema. Tras más de cinco años de trabajo, han conseguido que una placenta artificial mantenga con vida durante 21 días a un feto prematuro en un modelo experimental, un tiempo que supone el mejor resultado obtenido hasta ahora por este proyecto.

El sistema, desarrollado por BCNatal, reproduce las condiciones del útero materno para que el feto continúe desarrollándose fuera del vientre de la madre. A diferencia de una incubadora convencional, el feto permanece en un entorno líquido y recibe oxígeno y nutrientes a través del cordón umbilical mediante un circuito que imita el funcionamiento de la placenta.

Los investigadores también han comprobado que es posible completar con éxito el paso desde este dispositivo a una incubadora convencional. Uno de los casos analizados, el de una oveja bautizada como Gaia, ha permitido seguir la evolución del animal durante más de un año tras abandonar la placenta artificial. Según el equipo científico, su desarrollo neurológico ha sido normal.

El proyecto pretende ofrecer una nueva alternativa para los bebés que nacen con 24 semanas de embarazo o incluso antes. En estos casos, la inmadurez de órganos como los pulmones o el cerebro hace que el riesgo de fallecimiento y de sufrir secuelas graves siga siendo muy elevado pese a los avances de la neonatología.

Fase experimental

Aunque la investigación continúa en fase experimental y todavía no se ha probado en humanos, los resultados acercan esta tecnología a una futura aplicación clínica. Antes de ese paso, los científicos deberán seguir validando su seguridad y eficacia.

La investigación, bautizada como fetaLife, está liderada por el doctor Eduard Gratacós y se desarrolla en BCNatal, centro de medicina fetal y neonatal vinculado al Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu y la Universitat de Barcelona. El proyecto ha contado con una financiación de 7,65 millones de euros de la Fundación "la Caixa" y dispone de un comité específico que evalúa los aspectos éticos y de seguridad de una tecnología llamada a cambiar el tratamiento de la prematuridad más extrema.

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