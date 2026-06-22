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Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento ponen en valor la ciencia y el arte como motores del progreso global

El evento estuvo marcado por la defensa de la creatividad humana, el rigor y la colaboración en un contexto marcado por la complejidad y la incertidumbre.

Ceremonia de entrega de los Premios BBVA Fronteras del Conocimiento

Ceremonia de entrega de los Premios BBVA Fronteras del Conocimiento Fundación BBVA

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Belén Montero
Belén Montero
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La XVIII edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento ha reivindicado en Bilbao el poder transformador de la ciencia y la cultura en un contexto global marcado por la incertidumbre. La ceremonia, celebrada en el Palacio Euskalduna, ha reconocido a diez personalidades y dos instituciones cuyas contribuciones han impulsado avances decisivos en ámbitos clave del conocimiento.

El acto estuvo marcado por las intervenciones del presidente de la Fundación BBVA, Carlos Torres Vila, y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, quienes coincidieron en alertar sobre los riesgos que amenazan el desarrollo científico y el pensamiento crítico.

«Desde hace casi dos décadas, los Premios Fronteras del Conocimiento reconocen a personas que han cambiado nuestra forma de entender el mundo. Algunas lo han hecho revelando fenómenos que permanecían ocultos. Otras desarrollando ideas que terminaron transformando nuestra vida cotidiana. O ayudándonos a comprender mejor nuestras sociedades, nuestra salud o nuestro planeta. Todas tienen algo en común: han ampliado las fronteras del conocimiento humano», destacaba en su intervención el presidente de la Fundación BBVA.

Cooperación frente a la fragmentación

Torres Vila subrayó que el mundo actual, atravesado por tensiones geopolíticas, desafíos medioambientales y fenómenos de desinformación, exige reforzar los valores que encarna la investigación científica. “Celebramos la curiosidad frente al conformismo, el rigor frente a la simplificación y la evidencia frente al prejuicio”, afirmó. En este sentido, defendió que “el progreso no nace de las certezas previas, sino de la voluntad de explorar lo desconocido”, destacando la importancia de la cooperación y la creatividad como herramientas para ampliar las posibilidades de futuro.

Por su parte, Eloísa del Pino puso el foco en la necesidad de proteger la libertad de investigación en un contexto que, según advirtió, plantea amenazas crecientes. La presidenta del CSIC reivindicó “la curiosidad como motor de la ciencia” y alertó frente a “una cultura de la inmediatez que privilegia respuestas rápidas sobre la investigación pausada”.

Asimismo, señaló riesgos como la censura o el “estrangulamiento financiero de la ciencia”, incluso en países occidentales, y advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial si no se acompaña de una adecuada educación crítica. Los premios han distinguido avances científicos y creativos de gran impacto. Entre ellos, la revolución en el tratamiento del cáncer mediante inmunoterapia basada en la modificación genética de células del propio paciente, o el descubrimiento del denominado “ángulo mágico” en materiales como el grafeno, que permite alterar sus propiedades y abre nuevas vías hacia la superconductividad.

Los galardones también han reconocido aportaciones esenciales en criptografía, clave para la seguridad digital, investigaciones sobre el impacto del cambio climático en los océanos y avances en ciencias sociales como la medición de la opinión pública o el análisis económico en condiciones de incertidumbre. En filosofía, se ha destacado el fortalecimiento del pensamiento racional, mientras que en el ámbito artístico la compositora Unsuk Chin ha sido premiada por su innovación y virtuosismo.

Todos los premiados

Estos son los nombres de todos los ganadores y sus categorías:

  • Ciencias Básicas: Allan MacDonald y Pablo Jarillo-Herrero.
  • Biología y Biomedicina: Carl June y Michel Sadelain.
  • Tecnologías de la Información y la Comunicación: Joan Daemen y Vincent Rijmen.
  • Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente: Carl Wunsch.
  • Economía, Finanzas y Gestión de Empresas: Charles Manski.
  • Humanidades: Nancy Cartwright.
  • Ciencias Sociales: Institute for Social Research de la Universidad de Míchigan y NORC de la Universidad de Chicago.
  • Música y Ópera: Unsuk Chin.

El acto, inaugurado por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y clausurado por el lehendakari Imanol Pradales, reunió a más de mil asistentes entre investigadores, representantes institucionales y figuras del ámbito cultural y económico. Pradales subrayó que las contribuciones de los premiados ayudan a construir una sociedad “más cohesionada y mejor preparada para afrontar los retos del futuro”, en línea con un modelo humanista que sitúa a las personas en el centro.

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Charles Manski (arriba a la izquierda), Allan MacDonald (abajo a la izquierda), UnsukChin (arriba en el centro), Nancy Cartwright (abajo en el centro), Carl Wunsch (arriba a la derecha), y Carl June (abajo a la derecha)
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