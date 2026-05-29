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Explosión

El impactante video de la explosión de un cohete de la empresa de Jeff Bezos que genera una enorme bola de fuego

Ha explotado en la plataforma de lanzamiento durante una prueba el jueves.

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La impactante explosión de un cohete de la empresa de Jeff Bezos que genera una enorme bola de fuego | Antena3 Noticias

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Este viernes un cohete de la empresa Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, explotó durante una prueba en tierra en el complejo de lanzamiento 36 de la Estación de Fuerza Espacial de Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, lo que ha provocado una enorme bola de fuego y una impresionante columna de humo.

Este incidente supone un nuevo obstáculo para la compañía en su intento de competir con SpaceX, la empresa de Elon Musk, ya que esta prueba se realizaba antes del cuarto lanzamiento previsto para las próximas semanas.

Ocurrió durante una prueba de encendido estático, un procedimiento en el que los motores del cohete se activan mientras permanece sujeto a la plataforma. Un vídeo difundido por el canal NASASpaceflight muestra cómo el cohete New Glenn se enciende y, segundos después, estalla con fuerza alrededor de las 21:00 hora del este de Estados Unidos (02:00 GMT del viernes).

Desde Blue Origin confirmaron que se produjo una "anomalía", un término habitual en la industria aeroespacial para referirse a fallos o explosiones. La compañía aseguró que todo el personal está a salvo,, pero que el estallido derribó la torre derecha del sistema de protección contra rayos de la plataforma de lanzamiento.

Preparado para lanzar 48 satélites de Amazon

Por su parte, Jeff Bezos reconoció que es pronto para saber qué causó el incidente, aunque se mostró decidido a continuar con el proyecto: "Un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena".

El cohete New Glenn, en el que la empresa lleva trabajando cerca de una década y ha invertido miles de millones de dólares, estaba siendo preparado para lanzar 48 satélites de Amazon a la órbita baja de la Tierra. Este proyecto forma parte del plan para crear una red de internet que compita con Starlink, el sistema de Elon Musk.

Este ha reaccionado en 'X' calificando el incidente de "desafortunado": "Los cohetes son difíciles".

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