Antena 3 Noticias
Última hora

Preservación

Canarias impulsa un plan pionero para rescatar al caballito de mar

Loro Parque Fundación y científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudiarán su genética y velarán por su cuidado.

Campaña para recuperar el caballito de mar

Campaña para recuperar el caballito de mar Antena 3 Noticias

Publicidad

Toñi Galván
Toñi Galván
Publicado:

Son difíciles de ver, pero los caballitos de mar siempre despiertan curiosidad, por su forma, tamaño y hasta, digamos, misterio.

Las poblaciones de estos animales enfrentan graves amenazas por la contaminación y destrucción de sus ecosistemas. Para salvaguardarlos en el hábitat del océano Atlántico, en aguas canarias, nace el proyecto JANTO, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que estudiará la genética y el estado de las poblaciones insulares para sentar las bases de su recuperación.

La iniciativa contempla la caracterización genética de esta especie, programas de cría bajo cuidado humano, repoblación y acciones de participación social para proteger los ecosistemas marinos del archipiélago.

El caballito de mar común (Hippocampus hippocampus), es una de las especies más singulares y frágiles de los ecosistemas marinos que podría encontrar una nueva oportunidad en las costas canarias gracias al proyecto JANTO.

En las últimas décadas, los caballitos de mar han experimentado un importante declive en sus poblaciones a escala global debido a la degradación de hábitats costeros, la contaminación, la presión humana y el cambio climático. En Canarias, además, existe todavía una importante falta de información científica actualizada sobre el estado de sus poblaciones, lo que dificulta el desarrollo de estrategias de conservación eficaces. El proyecto JANTO, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estudiará la genética y el estado de las poblaciones insulares para sentar las bases de su recuperación.

La iniciativa contempla la caracterización genética de esta especie, programas de cría bajo cuidado humano, repoblación y acciones de participación social para proteger los ecosistemas marinos del archipiélago.

JANTO cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para afrontar este reto, el proyecto JANTO desarrollará un enfoque multidisciplinar que combinará genética de poblaciones, reforzamiento ecológico, cría bajo cuidado humano y participación social, impulsado por Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Recuperación de la especie

El plan de trabajo se articula en tres grandes líneas de acción complementarias. En primer lugar, se llevará a cabo una radiografía genética del archipiélago mediante campañas de muestreo en diferentes islas. Este análisis permitirá estudiar la diversidad genética y la estructura poblacional del caballito de mar, aportando información clave para comprender su distribución y asegurar que las futuras acciones de conservación preserven su variabilidad genética.

De forma paralela, el proyecto aplicará protocolos específicos de cría bajo cuidado humano en las instalaciones de Poema del Mar. El objetivo es establecer un sistema viable de producción de ejemplares genéticamente adecuados, que puedan ser utilizados en programas de refuerzo poblacional y contribuyan a la recuperación de la especie en su entorno natural.

A partir de los resultados obtenidos en ambas líneas, la iniciativa contempla la puesta en marcha de un plan piloto de repoblación en la isla de Gran Canaria. Los ejemplares seleccionados serán liberados en hábitats adecuados y posteriormente monitorizados mediante diferentes técnicas y censos visuales submarinos, lo que permitirá evaluar la eficacia de las acciones implementadas.

Más allá de su dimensión científica, el proyecto incorpora una destacada vertiente de sensibilización ambiental. A través de talleres, materiales educativos y acciones divulgativas dirigidas a pescadores, buceadores, centros educativos y público general, se busca fomentar la implicación ciudadana en la protección de los ecosistemas marinos.

Con una duración prevista de alrededor de dos años y medio, el proyecto JANTO aspira a generar conocimiento clave para la conservación del caballito de mar en Canarias, así como a establecer un modelo de restauración de poblaciones marinas replicable en otros territorios del planeta.

La singular biología del caballito de mar. Hippocampus es un género de peces marinos conocidos como caballitos de mar o hipocampos. Lo más especial del caballito de mar (género Hippocampus) es su singular biología, destacando porque el macho es quien se embaraza y da a luz a sus crías. Sus ojos pueden moverse en direcciones totalmente opuestas al mismo tiempo, lo que les facilita buscar alimento mientras vigilan si hay peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Descubren en Galápagos un pulpo azul del tamaño de una pelota de golf

Imagen del pulpo recién descubierto

Publicidad

Ciencia

Campaña para recuperar el caballito de mar

Canarias impulsa un plan pionero para rescatar al caballito de mar

Noja entre dos cañas de pescar

El alga parda japonesa vuelve a invadir las playas del Cantábrico

Charles Manski (arriba a la izquierda), Allan MacDonald (abajo a la izquierda), UnsukChin (arriba en el centro), Nancy Cartwright (abajo en el centro), Carl Wunsch (arriba a la derecha), y Carl June (abajo a la derecha)

Los Premios Fronteras del Conocimiento reconocen a los referentes mundiales de la ciencia y la cultura

Tiburón blanco
Tiburón blanco

Graban por primera vez a un tiburón blanco adulto en aguas del Mar Mediterráneo

FERO
Gala FERO

La Fundación FERO entrega cerca de un millón de euros a siete proyectos clave contra el cáncer

Eclipse solar total
Ciencia

Cuándo será el eclipse solar total 2026 y dónde se podrá ver en España

Este verano tendremos un gran regalo en el cielo, uno de los espectáculos naturales más impresionantes: un eclipse total de Sol.

Moléculas verdes y reducción de la dependencia energética
Moeve

Las moléculas verdes podrían reducir a la mitad la dependencia energética de Europa para 2040

Según un informe de Moeve, las moléculas verdes podrían llegar a sustituir hasta la mitad de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón en 2050, reduciendo de forma significativa las emisiones contaminantes.

Fotografía de la misión Artemis II

Cuándo llega Artemis III: fechas y preparativos de la próxima misión de la NASA

Luna llena y otras fases lunares

Calendario lunar de junio 2026: mayo se despide con la luna azul

Herramienta interactiva NASA

Esta es la herramienta interactiva de la NASA que se ha hecho viral

Publicidad