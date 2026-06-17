Canarias impulsa un plan pionero para rescatar al caballito de mar

Son difíciles de ver, pero los caballitos de mar siempre despiertan curiosidad, por su forma, tamaño y hasta, digamos, misterio.

Las poblaciones de estos animales enfrentan graves amenazas por la contaminación y destrucción de sus ecosistemas. Para salvaguardarlos en el hábitat del océano Atlántico, en aguas canarias, nace el proyecto JANTO, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que estudiará la genética y el estado de las poblaciones insulares para sentar las bases de su recuperación.

La iniciativa contempla la caracterización genética de esta especie, programas de cría bajo cuidado humano, repoblación y acciones de participación social para proteger los ecosistemas marinos del archipiélago.

El caballito de mar común (Hippocampus hippocampus), es una de las especies más singulares y frágiles de los ecosistemas marinos que podría encontrar una nueva oportunidad en las costas canarias gracias al proyecto JANTO.

En las últimas décadas, los caballitos de mar han experimentado un importante declive en sus poblaciones a escala global debido a la degradación de hábitats costeros, la contaminación, la presión humana y el cambio climático. En Canarias, además, existe todavía una importante falta de información científica actualizada sobre el estado de sus poblaciones, lo que dificulta el desarrollo de estrategias de conservación eficaces. El proyecto JANTO, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estudiará la genética y el estado de las poblaciones insulares para sentar las bases de su recuperación.

La iniciativa contempla la caracterización genética de esta especie, programas de cría bajo cuidado humano, repoblación y acciones de participación social para proteger los ecosistemas marinos del archipiélago.

JANTO cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para afrontar este reto, el proyecto JANTO desarrollará un enfoque multidisciplinar que combinará genética de poblaciones, reforzamiento ecológico, cría bajo cuidado humano y participación social, impulsado por Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Recuperación de la especie

El plan de trabajo se articula en tres grandes líneas de acción complementarias. En primer lugar, se llevará a cabo una radiografía genética del archipiélago mediante campañas de muestreo en diferentes islas. Este análisis permitirá estudiar la diversidad genética y la estructura poblacional del caballito de mar, aportando información clave para comprender su distribución y asegurar que las futuras acciones de conservación preserven su variabilidad genética.

De forma paralela, el proyecto aplicará protocolos específicos de cría bajo cuidado humano en las instalaciones de Poema del Mar. El objetivo es establecer un sistema viable de producción de ejemplares genéticamente adecuados, que puedan ser utilizados en programas de refuerzo poblacional y contribuyan a la recuperación de la especie en su entorno natural.

A partir de los resultados obtenidos en ambas líneas, la iniciativa contempla la puesta en marcha de un plan piloto de repoblación en la isla de Gran Canaria. Los ejemplares seleccionados serán liberados en hábitats adecuados y posteriormente monitorizados mediante diferentes técnicas y censos visuales submarinos, lo que permitirá evaluar la eficacia de las acciones implementadas.

Más allá de su dimensión científica, el proyecto incorpora una destacada vertiente de sensibilización ambiental. A través de talleres, materiales educativos y acciones divulgativas dirigidas a pescadores, buceadores, centros educativos y público general, se busca fomentar la implicación ciudadana en la protección de los ecosistemas marinos.

Con una duración prevista de alrededor de dos años y medio, el proyecto JANTO aspira a generar conocimiento clave para la conservación del caballito de mar en Canarias, así como a establecer un modelo de restauración de poblaciones marinas replicable en otros territorios del planeta.

La singular biología del caballito de mar. Hippocampus es un género de peces marinos conocidos como caballitos de mar o hipocampos. Lo más especial del caballito de mar (género Hippocampus) es su singular biología, destacando porque el macho es quien se embaraza y da a luz a sus crías. Sus ojos pueden moverse en direcciones totalmente opuestas al mismo tiempo, lo que les facilita buscar alimento mientras vigilan si hay peligro.

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