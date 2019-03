Descubren extrañas siluetas en el desierto del Gobi con Google Earth

Los medios estadounidenses se hacen eco hoy de las curiosas imágenes en las que se puede apreciar unos surcos blancos bien definidos formando una rejilla irregular o unas marcas discontinuas en forma de círculos concéntricos en le medio de la nada.

Todo empezó cuando a principios de esta semana un internauta puso un comentario en la página de tecnología Reddit con un enlace a la primera foto. "Parece que hay un experimento militar/científico monumental en un desierto de China, visible a través de Google Earth. Alguien puede explicar qué está pasando exactamente ahí?" pedía el internauta que en recibió más de un centenar de respuestas.

Pero la foto no se quedó ahí y además de la difusión que se le ha dado en los medios de comunicación, usuarios de internet se han afanado en buscar otras estructuras "sospechosas" en territorio chino utilizando la herramienta de Google.

Las teorías de la conspiración han comenzado a circular, mientras la compañía estadounidense no se ha pronunciado. Allen Thomson, un ex analista de la CIA, señaló a Wired.com que, desde 2004, "alguien" se ha interesado en que el satélite de Google Earth tome cientos de imágenes de esa parte del desierto. "Alguien ha ordenado muchas, muchas fotos satelitales de eso", algo que "no puede haber sido barato", ironizó.

El lugar donde se han detectado las marcas, que según han calculado miden aproximadamente 1 kilómetro de ancho por 1,85 kilómetros largo, está en la provincia de Gansu, al noroeste de China, una región que comprende parte del desierto de Gobi.

El científico Jonathon Hill, investigador técnico en el Mars Space Flight Facility en la Universidad de Arizona, que ha operado con las diferentes cámaras de las misiones que la NASA ha enviado a Marte, ha encontrado una explicación más sencilla.

Según indicó al canal de televisión MSNBC es "casi seguro" que China utilice esas retículas gigantes para calibrar sus satélites espía. Las cámaras espías se enfocan en las cuadrículas y les sirven para orientarse en el espacio, además cree que otra de las zonas en las que parece que hay material tecnológico, efectivamente, puede tratarse de una zona militar o de pruebas "lo que explicaría la gran cantidad de equipos y la tecnología en un área remota". A lo que agregó: "A veces la verdad puede ser tan interesante, si no más, que las conspiraciones con las que sale la gente".