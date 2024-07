Encuentran el esqueleto casi completo de un dinosaurio de hace 233 millones de años

Las fuertes lluvias que llegaron a inundar el estado Rio Grande do Sul, en Brasil, han erosionado el terreno hasta destapar el esqueleto de un dinosaurio. Los huesos se hallaron en el mes de mayo, pero no ha sido hasta ahora cuando han trascendido los hechos. Fue el equipo de la Universidad Federal de Santa Maria quien encontró los huesos junto a un embalse en el municipio de Sao Joao do Polesine. El paleontólogo y director del equipo, Rodrigo Temp Müller, apunta a que podría tratarse de uno de los fósiles más antiguos jamás encontrados. De hecho, estima que podría llevar ahí cerca de 233 millones de años.

Gracias al proceso de meteorización producido cuando las fuertes lluvias retiraron el sedimento que cubría los huesos, los paleontólogos pudieron dar con este hallazgo. Tras cuatro días de excavaciones, los científicos transportaron la roca con los huesos hasta un laboratorio. En un primer momento, pensaron que solo se trataría de unos cuantos huesos aislados, pero después se dieron cuenta de que tenían prácticamente el esqueleto completo.

A falta de una investigación exhaustiva, las primeras observaciones resaltan que podría tratarse del esqueleto de un dinosaurio de 2,5 metros de longitud perteneciente al grupo conocido como herrerasáuridos, un grupo de dinosaurios primitivos que solían deambular por las tierras que hoy conforman Brasil y Argentina y que se caracterizaban por ser bípedos y carnívoros. Además, se considera uno de los primeros dinosaurios en haber existido.

Teniendo en cuenta que se estima que podría llevar cerca de 233 millones de años ahí, se cree que vivió durante el periodo triásico, cuando se produjo la separación de Pangea, la evolución y diversificación de los dinosaurios y la aparición de los primeros mamíferos y pterosaurios.

Aún así, serán necesario varios meses de trabajo para identificar si se trata de una especie de dinosaurio ya conocida o, en cambio, de un nuevo descubrimiento.

Las fuertes lluvias de Brasil mataron a 182 personas

Las mismas precipitaciones que erosionaron el terreno y revelaron el esqueleto del dinosaurio son las que inundaron hasta 250 ciudades del estado de Río Grande del Sur. De hecho, se las identifica como las peores inundaciones que Brasil ha visto en 8 décadas.

Más de 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y aproximadamente 182 personas murieron. Además, la fuerza del agua se llevó por delante viviendas, puentes y carreteras.

