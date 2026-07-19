Demuestran que el suelo lunar puede servir para construir carreteras y edificios en la Luna

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Surrey Space Centre de la Universidad de Surrey ha demostrado que el material presente en la superficie de la Luna podría utilizarse para construir carreteras, pistas de aterrizaje y edificios, gracias a un sistema de calentamiento por microondas que mejora la eficiencia del proceso.

El estudio, desarrollado por personal del Laboratorio DIMAS del Instituto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ITACA) de la UPV, supone un nuevo avance hacia la futura construcción de infraestructuras en el satélite utilizando los propios recursos disponibles sobre su superficie, evitando así el costoso transporte de materiales desde la Tierra.

Microondas frente a hornos tradicionales

La investigación analizó distintas formas de calentar y fundir el regolito lunar, un material rocoso que cubre la superficie de la Luna y que, una vez sinterizado o fundido, puede emplearse como materia prima para levantar infraestructuras.

Los resultados muestran que el calentamiento mediante microondas permite que este material absorba la energía de forma más rápida y eficiente que los hornos convencionales. Esto no solo reduce el consumo energético, sino que también acelera el proceso de fusión y facilita la obtención de materiales adecuados para la construcción.

Según los investigadores, la diferencia radica en que las microondas convierten directamente la energía electromagnética en calor dentro del propio material, mientras que los hornos calientan mediante transferencia térmica desde el exterior.

Ensayos con distintos tipos de suelo lunar

Durante el estudio se emplearon simulantes de regolito procedentes de dos tipos de terrenos lunares: los mares y las tierras altas. Ambos fueron calentados desde temperatura ambiente hasta su punto de fusión en una atmósfera de nitrógeno para evitar contaminaciones durante las mediciones.

El objetivo era analizar sus propiedades dieléctricas, es decir, su capacidad para almacenar energía eléctrica y el comportamiento energético durante el calentamiento.

Los investigadores comprobaron que el uso de microondas mejora tanto la eficiencia energética como la rapidez del proceso, dos aspectos considerados esenciales para fabricar materiales de construcción directamente en la Luna.

Un paso hacia la construcción lunar

"Comprender cómo responde el regolito lunar al calentamiento por microondas es clave, ya que permitirá diseñar procesos más eficientes y controlados para la construcción en la Luna", explica Beatriz García-Baños, investigadora del Laboratorio DIMAS-ITACA de la UPV.

Por su parte, el director del laboratorio e investigador del estudio, José Manuel Catalá, destaca que "además de optimizar el consumo de energía, la técnica de calentamiento por microondas acelera el proceso de fusión o densificación de los regolitos, ya que calienta el material desde el interior".

La investigación ha sido financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València a través de una Ayuda a Primeros Proyectos de Investigación (PAID-06-24).

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