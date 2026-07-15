La Tierra tiene una nueva fecha límite para la vida tal y como la conocemos, según un estudio

A pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, el problema no será solo el calor. Con el paso del tiempo, el dióxido de carbono de la atmósfera también irá disminuyendo debido a ciertos procesos geológicos naturales que atrapan este gas en las rocas. Esta reducción es de vital importancia, ya que el CO₂ es imprescindible para la fotosíntesis.

Hasta ahora, numerosas investigaciones situaban el límite de supervivencia de la vida fotosintética en torno a los 100 millones de años. Sin embargo, esta nueva investigación publicada en el Journal of Geophysical Research: Atmospheres plantea un escenario mucho más amplio.

Nuevo enfoque

En este nuevo estudio, los investigadores utilizaron 29 modelos climáticos con los que recrearon distintos futuros posibles para la Tierra. Entre las variables se han considerado escenarios con temperaturas muy elevadas, pero con suficiente dióxido de carbono para mantener la fotosíntesis, y otros con un clima más estable, aunque con niveles de CO₂ demasiado bajos para sostener este proceso biológico.

Los resultados apuntan a que, incluso en condiciones de escasez de dióxido de carbono, una parte importante de las plantas y de los organismos fotosintéticos marinos podría seguir sobreviviendo, principalmente debido a un proceso de evolución y adaptación. De esta forma, la llamada biosfera fotosintética tendría una capacidad de resistencia mucho mayor de la inicialmente esperada.

Sin embargo, este estudio no elimina las incertidumbres. Los expertos recuerdan que se trata de predicciones a muy largo plazo y que resulta imposible anticipar con precisión cómo evolucionará la biosfera o qué adaptaciones podrían desarrollar los organismos. Aun así, el hallazgo cambia el horizonte conocido: la vida fotosintética en la Tierra podría durar casi 20 veces más de lo estimado hasta ahora, llegando a establecerse un nuevo límite de supervivencia de la vida fotosintética que se estima en torno a los 1.800 millones de años.

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