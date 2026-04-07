La Casa Blanca revela las primeras imágenes del eclipse solar tomadas en la misión Artemis II

La Casa Blanca ha compartido este martes imágenes de la Tierra y del eclipse solar que fueron tomadas por la tripulación de la misión Artemis II de la NASA durante la etapa del sobrevuelo de este lunes de la Luna, que significó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo.

"La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar", señala la Casa Blanca en la red social X sobre la primera foto, en la que se aprecia la superficie accidentada del satélite y la Tierra ocultándose detrás de ella.

En la segunda fotografía se observa un eclipse solar total, de unos 53 minutos de duración y que fue invisible desde la Tierra. En ella, la Luna tapa completamente el Sol desde el punto de vista de la cápsula de Orión, y solo es se aprecia la corona solar.

Los astronautas han capturado ambas fotografías durante el sobrevuelo que llevaron a cabo el lunes alrededor de la Luna, y con la ayuda de 32 cámaras repartidas entre el interior y el exterior de la nave. Este conlleva la vuelta del ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó la Luna.

El astronauta estadounidense Reid Wiseman es el comandante de esta misión, y el resto de integrantes son los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Durante el sobrevuelo, de unas siete horas de duración, los cuatro astronautas estudiaron la superficie lunar mediante la captura de fotografías y la observación en primera persona a través de las ventanas de la cápsula.

Para esta tarea, la NASA había fijado 30 objetivos de observación y la tripulación describió todo lo que veían al centro de control en Houston, Texas.

Orión abandonará la esfera de influencia de la Luna este martes a las 13:25 hora del este (08:29 hora española), y los astronautas mantendrán una breve charla con sus compañeros a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) 35 minutos después. La misión ya está volviendo a la Tierra, donde planean un amerizaje el viernes en el océano Pacífico.

Nuevos récords por parte de Artemis II

La misión Artemis II ha finalizado este lunes el periodo de observación lunar, una etapa fundamental y en la que en menos de siete horas se han logrado varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado la humanidad en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

Los cuatro astronautas de la nave Orión, en el sexto de un total de 10 días de misión, dieron por acabada la observación a las 21:30 horas de la costa este de Estados Unidos, por lo que pretenden abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna alrededor de las 13:25 horas para su retorno a la Tierra el próximo viernes.

Después de pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, además de Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, contemplaron la cara oculta con fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

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