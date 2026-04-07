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ARTEMIS II
VÍDEO: Un tarro de Nutella aparece flotando en la nave Orión en plena misión Artemis II sobrevolando la Luna
Un intruso ha eclipsado a los astronautas del Artemis II en plena retransmisión en directo.
Todos los ojos están puestos en la nave Orión, desde donde los astronautas han hecho historia sobrevolando la cara oculta de la Luna. Todos los detalles llaman la atención, y millones de personas siguen en directo la misión Artemis II que retransmite la NASA. Ya están de vuelta a la Tierra, y todo parece estar sucediendo según lo previsto.
Sin embargo, la Luna pasó a un segundo plano cuando apareció un tarro de crema de avellanas flotando en la nave Orión. Se convirtió en el gran protagonista y en uno de los momentos favoritos de los usuarios que seguían minuto a minuto esta histórica misión.
Ha sido un momento viral que ya circula por las redes sociales, y la compañía de dicha crema de avellanas, Nutella, no ha tardado en hacerse eco del inesperado anuncio: "Es un honor haber llegado más lejos que cualquier otra crema para untar en la historia", ha publicado en su cuenta de X.
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