Esta es la herramienta interactiva de la NASA que se ha hecho viral

La NASA ha vuelto a conquistar internet con “Your Name In Landsat”, una curiosa herramienta interactiva que transforma imágenes reales captadas desde el espacio en letras y palabras.

A partir de fotografías tomadas por los satélites Landsat durante décadas, la plataforma encuentra formas naturales y urbanas que se asemejan al alfabeto para componer nombres personalizados desde una perspectiva única de la Tierra. Se trata de un proyecto muy interesante que combina ciencia, tecnología y entretenimiento para acercar al público el trabajo de observación terrestre que realiza la NASA.

Además de su componente viral, la experiencia permite descubrir la enorme cantidad de información visual recopilada por los ocho satélites Landsat, que permiten estudiar la evolución del planeta, el clima y los cambios en el paisaje. Desde 1972, han capturado imágenes de forma continua y, según la NASA, han ayudado a “científicos, responsables políticos y quienes toman las decisiones” a “comprender y gestionar los cambios en la superficie terrestre”.

¿En qué consiste la herramienta de la NASA?

Esta herramienta permite hacer un póster con las letras de tu nombre sacadas de imágenes satelitales reales.

Es decir, puedes poner tu nombre y ver qué lugares de la Tierra coinciden con su forma. Como hemos comentado, la web se llama “Your Name In Landsat” y utiliza fotografías auténticas captadas por el programa Landsat de la agencia espacial estadounidense y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Los datos del programa Landsat son gratuitos y de acceso público, lo que significa que cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, puede utilizarlos.

¿Cómo funciona la herramienta de la NASA?

Si quieres ver cómo sería tu nombre con ríos, volcanes, carreteras, cráteres y caminos haciendo de letras, solo tienes que:

Entrar a la web “ Your Name In Landsat” .

. Introducir tus letras en la caja de búsqueda. Pulsar ‘ENTER’.

Tu nombre se genera al instante con fotografías de satélite reales. ¡Así de sencillo!

Podrás comprobar que se trata de lugares auténticos de nuestro planeta, ya que cada imagen incluye el nombre del sitio y un enlace a sus coordenadas en Google Maps.

Si quieres conservar tu creación, la herramienta permite descargar la imagen en alta calidad para guardarla o compartirla en redes sociales. También puedes generar un código QR para enviarla rápidamente a otros dispositivos o mostrarla directamente desde el móvil. Sin duda, se trata de una experiencia original y personalizada que convierte imágenes reales captadas desde el espacio en una forma única de ver tu nombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.