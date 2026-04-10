Artemis II afronta el momento clave: el histórico regreso a la Tierra tras orbitar la Luna

La misión Artemis II encara uno de sus momentos más críticos: el regreso a la Tierra tras convertirse en la primera tripulación en orbitar la Luna en más de medio siglo. Después de completar una travesía histórica, los astronautas se preparan para una fase decisiva que pondrá a prueba tanto la tecnología como su resistencia.

Según explicó Amit Kshatriya, administrador de la NASA, cuando la misión concluya sus integrantes habrán recorrido un total de 643.737 kilómetros y habrán sido testigos de una perspectiva única de la Luna y del espacio profundo, algo que muy pocas personas han experimentado en la historia.

¿Cuándo van a aterrizar?

El amerizaje de la nave Orion está previsto para este viernes 10 de abril a las 20:07 horas en la costa este de Estados Unidos (02:07 del sábado 11 en la España peninsular). Durante el reingreso en la atmósfera terrestre, la cápsula alcanzará velocidades de hasta 38.365 kilómetros por hora, generando temperaturas extremas que pondrán a prueba su escudo térmico.

Las últimas horas viviendo en Orion

El punto de aterrizaje se sitúa en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en California, donde los equipos de recuperación ya tienen todo preparado para recibir a la tripulación. Este procedimiento, conocido como amerizaje, es una maniobra compleja que requiere precisión milimétrica para garantizar la seguridad de los astronautas.

En las últimas horas a bordo de la nave, la tripulación se centra en revisar protocolos y preparar cada detalle para el descenso. También hay tiempo para la reflexión. En palabras de Victor Glover, uno de los astronautas, la experiencia ha sido difícil de asimilar: "Ni siquiera he empezado a procesar lo que hemos vivido". "Nos ha encantado vivir en Orion; estamos unidos como hermanos y es un privilegio que probablemente no volveremos a tener”, afirmaba la astronauta Christina Koch.

¿Será posible vivir en la Luna?

El regreso marcará el cierre de una misión histórica que no solo supone un hito en la exploración espacial, sino que también servirá como ensayo clave para futuras expediciones tripuladas a la Luna dentro del programa Artemis. Con este paso, la NASA avanza en su objetivo de establecer una presencia humana sostenida en el satélite y allanar el camino hacia misiones aún más ambiciosas, como el viaje a Marte.

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