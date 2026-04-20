La imagen inédita de la luna y la tierra que grabó el comandante de la misión Artemis desde la escotilla con su teléfono móvil

La misión Artemis II ha demostrado que el hombre es capaz de regresar a la luna. La nave de la NASA completó tal y como estaba previsto el sobrevuelo lunar, el primero con astronautas a bordo desde el histórico programa Apolo. La NASA ofreció el momento en directo en el que la nave Orión bordeaba la cara oculta de la Luna, una maniobra clave para probar los sistemas antes de futuras misiones que sí aterrizarán en la superficie lunar.

Artemis II ha marcado un paso decisivo en la vuelta del hombre a la Luna, con el objetivo de preparar el terreno para la misión Artemis III, que buscará llevar astronautas de nuevo al suelo lunar por primera vez desde 1972.

Entre todas las imágenes espectaculares que nos ha dejado esta misión espacial hay una perspectiva que no conocíamos y es la visión que tenía el comandante de la misión, Red Wiseman, desde su ventanilla. Este tripulante de la nave grabó con su teléfono móvil el momento en el que comenzaron a ver a la tierra esconderse tras la luna. Lo que se conoce como la puesta de tierra.

Wiseman ha compartido en sus redes sociales las imágenes grabadas desde la escotilla de acoplamiento. Unas imágenes que destacan por su gran calidad y que no cuentan con edición.

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