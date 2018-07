Cantona: "La selección catalana también hubiera ganado el Mundial"

El fútbol del Barça eclipsa hasta las estrellas más históricas del fútbol mundial. En una conferencia en el marco del 'Global Sports Fórum' que se celebra en la capital catalana y que reúne a destacadas voces del deporte mundial, el actual director deportivo del Nueva York Cosmos ha considerado que su intención en el equipo norteamericano es lograr "un poco lo que se hace en el Barça", del que ha destacado a su figura, Lionel Messi, un futbolista "absolutamente excepcional".

Así, se ha referido a "ese espíritu que Johan Cruyff implantó hace 25 años, en el que los chavales empiezan a jugar juntos desde los trece años y se crea un amor por el juego, por una manera de jugar, del porqué jugamos a fútbol", ha señalado el francés.

"Todo esto requiere trabajo, pero si un día la selección de Estados Unidos puede jugar una final del Mundial significará que lo habremos conseguido. Es un poco lo que ha logrado el Barça con la selección", ha dicho, no sin antes añadir: "Yo creo que la selección catalana hubiera ganado el Mundial".

Arquetipo del jugador rebelde y genuino, el exjugador del Manchester United se ha rendido asimismo a la calidad del delantero argentino Lionel Messi, un chico que, a su juicio, aún guarda aquella "chispa en los ojos" del fútbol callejero de la infancia. "No sé si tengo una visión distinta a los demás. Siempre he intentado defender el fútbol que me gustaba cuando era niño. Soñaba con hacer buenas jugadas, ganar honestamente con el juego limpio, llorar tras una derrota y explotar de alegría en la victoria", ha explicado Cantona. "Hay futbolistas como aquí en Barcelona, como Messi, que es absolutamente excepcional".

Estrella del Manchester United durante los años noventa, Cantona destacó gracias a sus goles y a su peculiar carácter en uno de los mitos históricos del club inglés, dejando también acciones controvertidas como la patada que propinó a un aficionado que le estaba insultando desde la grada.