Bajan las temperaturas este miércoles pero la ola de calor se extiende hasta el lunes

Se cumplen 10 días de ola de calor con temperaturas extremas durante la tarde madrugada, haciendo incluso que se batan récords.

Ha sido el caso de Almazora, en Castellón, donde el mínimo histórico era de 26’6 °C grados en agosto de 2012 y de 41’4 °C en Lleida en agosto de 2023 y Huesca. Ahora, estos datos han cambiado en 24 horas con 27'1 °C en Almazora y máximas de 41’9 °C y 41'4 °C en Lleida y Huesca, respectivamente.

Noches ecuatoriales en Andalucía por encima de los 30 grados

Esta próxima madrugada será sofocante con mínimas por encima de los 20 °C en gran parte del país. Destacan Sevilla, Córdoba y Jaén que vivirán noches ecuatoriales por encima de los 30 °C a partir de la media noche.

Por su parte, vivirán una noche tórrida en Madrid (26 °C)Guadalajara(27 °C), Zaragoza y Huesca (30 °C), Donosti (25 °C). Contrasta la noche que pasaran en A Coruña con una mínima de 18 °C.

Un miércoles que nos regalará 'un respiro' térmico

Por su parte, la ola de calor se extiende hasta el lunes. En el caso de la capital sevillana se han registrado hasta 40 °C de máxima, aunque a partir de mañana bajarán ligeramente las temperaturas, pero continuarán los 40 °C en los próximos 7 días y las noches tropicales por encima de los 25 °C.

No obstante, las altas temperaturas darán el próximo miércoles 13 de agosto un respiro 'térmico' con una bajada en el mercurio. Esta se hará más notable en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, en zonas de la Meseta Norte, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, en el suroeste de Andalucía y en las islas más orientales de Canarias.

A pesar de esta bajada de temperaturas, las máximas seguirán estando por encima de la climatología, por eso seguimos en ola de calor. Por ejemplo, en Madrid la máxima será de 35 °C, en Cáceres esta cifra será de 40 °C y destacan Badajoz y Córdoba (42 °C),Jaén (39 °C),Málaga (32 °C), Soria y Burgos (33 °C). Otra vez, el norte se lleva el 'mayor respiro' con 25 °C en Santander y Oviedo, 28 °C en Lugo y 31 °C en Bilbao.

Las tormentas podrían ayudar a la extinción de incendios

No obstante, mañana sigue habiendo riesgo de tormentas en buena parte del país. Estas pueden ser más intensas a partir del mediodía en buena parte de la Meseta Norte, Comunidad de Madrid, diversos puntos del este de Castilla-La Mancha y los Pirineos, donde tienen activados los avisos por tormentas que pueden venir acompañadas de rachas de viento y granizo.

El viento se va a esperar en los lugares donde esperamos que las tormentas sean más abundantes e intensas, el viento intenso en de levante en áreas del Estrecho y calima en Canarias.

No hay que olvidarse de los avisos por riesgo de tormentas en la Meseta norte, La Rioja, Navarra, País Vasco y puntos del Pirineo, aunque en el resto del país seguiremos con calor, sobre todo en el Mediterráneo, con temperaturas altas y más de 36 °C en el interior.

Así evolucionará la ola de calor

En lo que respecta a la ola de calor, sabemos que continuará hasta el próximo lunes. El sábado y domingo hará más calor en zonas del interior, sur y norte, donde las temperaturas volverán a subir este fin de semana. Mañana en Canarias bajará ligeramente, pero continúa el sol y la calima en las zonas más orientales.

Las tormentas de las últimas horas y las próximas disminuirán el riesgo de incendio, sobre todo en la mitad de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y en el norte de Burgos y Palencia. Una situación que motivará la extinción y evitará la propagación de estas llamas.

