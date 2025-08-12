Dónde han caído los 214 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Este martes 12 de agosto se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 05 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 03, 05, 21, 27, 29 y 46, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías nº 19 de las Palmas de Gran Canaria, situada en el centro comercial Las Arenas, carretera del Rincón, s/n – local B-71-B; en la nº 24 de Las Palmas de Gran Canaria, situada en Virgen de Lourdes, 4, y en el despacho receptor nº 41.015 de Andújar (Jaén), situado en avenida Granada, local 1B y 2 s/n.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 12 de agosto de 2025 que cuenta con un bote de 214.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 18, 28, 42, 46 y 48, siendo las estrellas el 03 y 09. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SCP77013 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados, uno en la Administración de Loterías nº 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32, y el otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 234 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 12 de agosto de 2025 es el 73959 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 21 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 05 de agosto de 2025 es 01, 07, 12, 13, 14, 17, 21, 25, 29, 33, 38, 41, 42, 53, 59, 65, 66, 73 76 y 81.

