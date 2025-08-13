Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, los incendios en Europa o las inundaciones en Cabo Verde, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 13 de agosto.

Incendios activos en España

Desde Galicia hasta Madrid, pasando por Extremadura, Castilla y León o Cádiz, la ola de incendios deja ya dos víctimas mortales, decenas de heridos y miles de desalojados mientras el Gobierno activa la preemergencia.

Incendio en Europa

Los incendios siguen dejando imágenes y estragos por toda Europa. Los que más preocupan son en Portugal, Grecia y Turquía, donde cientos de personas han sido evacuadas de sus casas. También Montenegro y Albania están en alerta por las llamas.

Inundación Cabo Verde

Al menos nueve muertos y cinco desaparecidos por las fuertes inundaciones en Cabo Verde. El gobierno declara el estado de desastre y no se descarta que esta tormenta pueda convertirse en huracán.

Las imágenes impactantes de la persecución de una embarcación que trataba de introducir 860 kilos de hachís

Hachís intervenido en la desembocadura del Guadalquivir, en Cádiz, tras una persecución que se alargó durante seis horas REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/08/2025

Sociedad

Varias personas tratan de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora

Muere Abel, voluntario de 35 años, atrapado entre dos lenguas de fuego en el incendio que avanzó de Zamora a León

perros en la playa de A Coruña

El debate por los perros en la playa calienta el verano en A Coruña y divide a bañistas y amantes de las mascotas

Incendio Zamora
Incendios

Última hora de los incendios en España en directo: seis incendios activos arrasan miles de hectáreas y movilizan a miles de personas

En la imagen, el fallecido expresidente cubano Fidel Castro
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Atropello

Muere una niña de 6 años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

El accidente ha tenido lugar esta tarde en el giro entre las calles Xàtiva y San Vicente a la altura de la plaza de san Agustín y la niña ha fallecido en el lugar.

Desolación en Las Médulas: Divina, una vecina entre lágrimas mientras su casa arde
Incendio León

Divina, vecina de Las Médulas, llora con rabia al ver arder su casa: "No tengo nada"

En la entrada de un pueblo cercano a Las Médulas, Divina, una vecina que lo ha perdido todo, llora desconsolada rogándole a los agentes que la dejen pasar a su casa.

Cádiz.-Sucesos.-Abortado un alijo de hachís en la desembocadura del Guadalquivir tras seis horas de persecución

Las imágenes impactantes de la persecución de una embarcación que trataba de introducir 860 kilos de hachís

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Encuentran muerto a un conserje en el interior de un colegio de Gran Canaria

Yate en Formentera

VIDEO: Un yate arde en Formentera y acaba hundido: sus siete tripulantes logran escapar ilesos

