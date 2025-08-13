Noticias de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, los incendios en Europa o las inundaciones en Cabo Verde, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 13 de agosto.

Incendios activos en España

Desde Galicia hasta Madrid, pasando por Extremadura, Castilla y León o Cádiz, la ola de incendios deja ya dos víctimas mortales, decenas de heridos y miles de desalojados mientras el Gobierno activa la preemergencia.

Incendio en Europa

Los incendios siguen dejando imágenes y estragos por toda Europa. Los que más preocupan son en Portugal, Grecia y Turquía, donde cientos de personas han sido evacuadas de sus casas. También Montenegro y Albania están en alerta por las llamas.

Inundación Cabo Verde

Al menos nueve muertos y cinco desaparecidos por las fuertes inundaciones en Cabo Verde. El gobierno declara el estado de desastre y no se descarta que esta tormenta pueda convertirse en huracán.

