Noticias hoy
Noticias de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
Los incendios activos en España, los incendios en Europa o las inundaciones en Cabo Verde, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 13 de agosto.
Incendios activos en España
Desde Galicia hasta Madrid, pasando por Extremadura, Castilla y León o Cádiz, la ola de incendios deja ya dos víctimas mortales, decenas de heridos y miles de desalojados mientras el Gobierno activa la preemergencia.
Incendio en Europa
Los incendios siguen dejando imágenes y estragos por toda Europa. Los que más preocupan son en Portugal, Grecia y Turquía, donde cientos de personas han sido evacuadas de sus casas. También Montenegro y Albania están en alerta por las llamas.
Inundación Cabo Verde
Al menos nueve muertos y cinco desaparecidos por las fuertes inundaciones en Cabo Verde. El gobierno declara el estado de desastre y no se descarta que esta tormenta pueda convertirse en huracán.
Más Noticias
- Muere Abel, voluntario de 35 años, atrapado entre dos lenguas de fuego en el incendio que avanzó de Zamora a León
- El debate por los perros en la playa calienta el verano en A Coruña y divide a bañistas y amantes de las mascotas
- Última hora de los incendios en España en directo: seis incendios activos arrasan miles de hectáreas y movilizan a miles de personas
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad