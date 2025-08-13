Efemérides de hoy 13 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

El 13 de agosto de 1930, nace Fidel Castro, presidente de Cuba. Líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro derrocó al régimen de Fulgencio Batista en 1959 y gobernando Cuba durante casi cinco décadas. Inspirado por José Martí y el marxismo, se convierte en un símbolo de resistencia frente al imperialismo y en un referente del socialismo latinoamericano. Bajo su mandato, Cuba logra avances notables en educación y salud, y se posiciona como actor relevante en la política internacional. Sin embargo, su liderazgo también está marcado por el culto a la personalidad, la represión de la disidencia y la falta de libertades políticas.

Aunque en sus primeros discursos prometía elecciones libres y respeto al hábeas corpus, Castro instaura un régimen de partido único que elimina el pluralismo político y subordina las instituciones al poder personal. Su enfrentamiento con Estados Unidos, marcado por el embargo económico y la crisis de los misiles de 1962, refuerza su alianza con la Unión Soviética y consolida un modelo comunista autoritario. El comunismo cubano, lejos de ser una utopía de justicia social, derivó en un sistema autoritario que empobreció al país y provocó el exilio de miles de ciudadanos. Su legado es complejo: mezcla logros sociales con una estructura de control ideológico que convirtió la revolución en una clausura prolongada de derechos fundamentales.

Un 13 de agosto, pero de 1996, arrestado el asesino en serie belga Marc Dutroux vinculado a una red de pedofilia. Conocido como el “Monstruo de Bélgica”, Marc Dutroux es un violador, pedófilo y asesino en serie belga. Había secuestrado, torturado y abusado sexualmente de seis niñas y adolescentes. Dos de ellas, Julie Lejeune y Melissa Russo, murieron de hambre mientras él estaba en prisión por un breve período. Otras dos, An Marchal y Eefje Lambrecks, fueron drogadas y enterradas vivas. Las últimas dos, Sabine Dardenne y Laetitia Delhez, fueron rescatadas con vida tras su detención.

El caso reveló una red de complicidades: Dutroux no actuó solo. Su esposa, Michelle Martin, y otros cómplices como Michel Lelièvre y Michel Nihoul fueron juzgados por su participación. La investigación fue duramente criticada por su negligencia, corrupción y encubrimientos dentro de la policía y la justicia belga. El juicio comenzó en 2004 en Arlon, Bélgica, y fue considerado el más importante en la historia judicial del país.

Dutroux fue condenado a cadena perpetua. Su esposa recibió 30 años de prisión, aunque fue liberada en 2012, lo que generó gran indignación pública.

¿Qué pasó el 13 de agosto?

1521.- Hernán Cortés conquista Tenochtitlán y hace prisionero a Cuauhtémoc, último emperador azteca.

1529.- Se celebra en México la primera corrida de toros.

1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en la fortaleza medieval del Temple.

1913.- El inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable.

1917.- Primera huelga general en España en época de Alfonso XIII y con Eduardo Dato como jefe del Gobierno que se saldó con un centenar de muertos y dos mil detenidos.

1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación: cientos de muertos.

1940.- II Guerra Mundial: Comienza la ofensiva aérea alemana contra Gran Bretaña.

1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.presidente

1991.- El español Martín López Zubero bate el récord del mundo de los 200 metros espalda, al cubrir la distancia en un tiempo de 1:57:30 en las series de los campeonatos de Estados Unidos de natación.

1955.- Seis montañeros mueren en el Himalaya al ser sorprendidos por una tormenta, entre ellos tres españoles, Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz, y la británica Alison Hargreaves, primera mujer en coronar el Everest en solitario y sin oxígeno.

2022.- The Observer publica una carta de 1934 del académico Alan Gardiner que confirma que el arqueólogo británico Howard Carter sustrajo tesoros de la tumba de Tutankamón.

¿Quién nació el 13 de agosto?

1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.

1914.- Luis Mariano, cantante español.

1925.- José Sazatornil, actor español.

1944.- Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis.

1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.

1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.

1980.- Alex González, actor español.

¿Quién murió el 13 de agosto?

1863.- Eugene Delacroix, pintor francés.

1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1946.- Herbert George Wells, escritor británico.

2004.- Sandra Domecq, ex esposa del cantante Bertín Osborne.

2007.- Brooke Astor, millonaria neoyorquina.

2009.- Les Paul, músico estadounidense "padre" de la guitarra eléctrica.

2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.

¿Qué se celebra el 13 de agosto?

Hoy, 13 de agosto, se celebra el Día Internacional del Zurdo.

Horóscopo del 13 de agosto

Los nacidos el 13 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto, se celebra san Ponciano, san Hipólito, san Casiano, san Juan Berchmans y san Wigberto.