Las cinco noticias más importantes de este viernes 18 de enero

Así será el rescate de Julen: bajarán de uno en uno con una jaula

El presidente bomberos de Málaga ha explicado que en todo momento quieren garantizar la seguridad de los trabajadores que bajen a rescatar a Julen, por ello, están trabajando conjuntamente todos los efectivos. Del mismo modo, ha explicado que el descenso a la galería será de uno en uno y con una especie de jaulas.

Rajoy llama al PP a "mantener sus posiciones" y advierte contra doctrinarios y sectarios

Mariano Rajoy ha llamado a su partido al inicio de la Convención Nacional que celebra este fin de semana a "no asustarse de nada" y a "mantener sus posiciones", y ha advertido contra "el sectarismo" y contra "los doctrinarios". Un mensaje a la medida de este momento político, en el que el PP inicia la precampaña para las elecciones de mayo entre la euforia por la victoria en Andalucía y la necesidad de diferenciarse de partidos como Vox y Ciudadanos.

Podemos cierra la puerta a la negociación con Errejón y presiona para su dimisión

Varios miembros de la formación morada han asegurado que Iñigo Errejón debería renunciar a su escaño porque no sentido que mantenga el escaño que ha obtenido con una fuerza política a la que ya no pertenece. Irene Montero ha acusado a Errejón de estar durante meses urdiendo un "plan secreto" con Manuela Carmena. El secretario de Organización, Pablo Echenique, también ha atacado a Errejón y ha asegurado que no renuncia al escaño porque necesita el sueldo.

Un conductor VTC sufre un ataque de ansiedad durante la concentración de los taxistas

En Barcelona se están viviendo graves altercados durante la huelga de los taxistas, en la que ha habido agresiones a vehículos VTCy la Policía ha tenido que intervenir. Un conductor de VTC ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad. Del mismo modo, Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres manifestantes, donde en las últimas horas se ha disparado la tensión entre los manifestantes y los conductores de los llamados VTC.

Los técnicos podrían llegar a Julen antes de el lunes

La máquina perforadora que tiene que hacer el pozo vertical para el rescate de Julen no ha podido empezar a trabajar. Estaba previsto que lo hiciera a primera hora de la tarde. Nuevas dificultades hacen que el trabajo sea más lento. Aún no se ha llegado al nivel mínimo para que la tuneladora pueda empezar. Los técnicos se han marcado el reto de llegar a Julen antes del lunes, pese a que el hallazgo de un macizo rocoso de pizarra en las excavaciones complica de nuevo los trabajos.