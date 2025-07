Gonzalo Miró, tajante tras la imputación de Montoro: "Tiene más cara que espalda"

Este jueves se conocía la noticia de que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejaba la militancia del Partido Popular, tras ser investigado por varios delitos. Y a Gonzalo Miró, el colaborador de Espejo Público, no le ha sorprendido esta noticia, ya que él fue uno de los afectados de las decisiones del exministro: "Se permitían hacer las cosas de una manera, y él decidió de la noche a la mañana que cambiasen. Me pareció bien que cambiase la ley, pero no que mirasen 5 años atrás. Eso es de tener más cara que espalda".

"Hay mucha gente a la que le arruinaron la vida"

Gonzalo Miró y muchos españoles más, tuvieron que pagar mucho dinero por la decisión de Montoro de cambiar la ley a mitad del partido, y poner el efecto retroactivo. Tuvo que pagar mucho dinero, y ha reconocido en Espejo Público que : "Yo pude pagarlo pero hubo mucha gente a la que le arruinaron la vida"

"Lo del PP es una corrupción Champions League"

Lo que más le ha llamado la atención al colaborador de Espejo Público ha sido que se estuviera investigando a Montoro desde hace 7 años y no se supiera nada. "Creo que hay una cosa en común con todos los partidos y es que todos los que tienen poder, tienen la tentación de llevarse dinero. Pero lo del PP pasa a otro nivel, creo que lo del Partido Popular es corrupción Champions League. Ha sido el último partido que se ha inventado pruebas contra otros partidos, ha pagado la sede de su partido con dinero negro, y esto es absolutamente pornográfico".

