Las cinco noticias más importantes de este jueves 25 de enero

El Gobierno mantiene la intención de recurrir la candidatura de Puigdemont sin aval del Consejo de Estado

El informe, preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado, matiza que avala los argumentos jurídicos planteados por el Gobierno en su petición pero discrepa sobre el momento de hacerlo, cuando todavía no se sabe siquiera si el ex presidente se presentaría en el Parlament para su investidura o no.

El debate de investidura de Carles Puigdemont, el martes 30 a las 15 horas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que el debate de investidura se celebrará el martes 30, como pretendía ERC en contra de JxCat, que prefería que fuera el día 31 para apurar totalmente los plazos. La única incógnita ahora es si Carles Puigdemont estará presente en la Cámara catalana.

Venezuela expulsa al embajador español por las "continuas agresiones" y la "injerencia"

Jesús Silva Fernández, embajador español en Caracas, ha sido declarado persona non grata debido a las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" de Venezuela.

El paro baja en 471.100 personas en 2017, hasta cifras de 2008 y se crean 490.300 empleos

El paro bajó en 471.100 personas en 2017, lo que supone un 11,1% menos que en 2016, registrando su quinto descenso anual consecutivo. De este modo, la ocupación se incrementó hasta los 18.998.400 personas.

Al menos tres muertos y un centenar de heridos al descarrilar un tren cerca de Milán

El tren ha descarrilado cuando pasaba por un cambio de vía. Los dos primeros vagones han pasado por el cambio pero los siguientes no lo han logrado, lo que ha provocado la salida de la vía.