Fernando Alonso: "Lo mejor de Twitter es que ya no se inventan historias sobre mí'

Fernando Alonso inauguraba la temporada de Fórmula 1 de 2012 estrenando una cuenta en Twitter. Desde entonces el piloto de Ferrari ha reclutado casi un millón y medio de seguidores ('followers') con los que comparte su día a día en 140 caracteres.

El asturiano utiliza la red social para hablar de sus viajes, sus aficiones y compartir instantáneas de su vida personal y profesional. El bicampeón del mundo contesta personalmente a sus seguidores y le quita importancia a su vida privada dando él mismo las 'exclusivas' que antes buscaban las revistas del papel couché.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el 'Wrooom 2013' que celebra la scuderia en Madonna Di Campiglio para dar la bienvenida a la nueva temporada Alonso ha hablado de su relación con la red social, que puede definirse como muy satisfactoria. "Me gusta explicar cómo me preparo, cómo son mis 'feelings' tras la carrera, cómo es la F1 desde dentro, pero hay cosas secretas que no se pueden enseñar", ha comentado el piloto.

Fernando Alonso considera que lo mejor de Twitter es que ya no se inventan historias sobre él. "Por ejemplo, todas mis vacaciones de Navidad las he contado yo, que he estado en Rusia, en Asturias... Otros años se decían muchas cosas raras: que estaba en la luna con un elefante o en Kenia con Obama", ha bromeado el asturiano.