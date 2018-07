Las redes sociales debaten quién es el mejor piloto de la parrilla

Si después de Hungría los internautas se quedaron con un sabor de boca agridulce tras la quinta posición de Fernando Alonso, las palabras del asturiano en la rueda de prensa del jueves en las que confiaba en que una nueva pieza aportara unas décimas al monoplaza han dado aliento a muchos espectadores.

Para algunos la batalla final se resolverá pronto: "#Antonio19F: A partir de ahora se empieza a decidir todo. La pelea continua. Me muero por saber que habrá pasado en los equipos estas semanas de motores apagados", aunque los hay que siguen viendo el vaso medio vacío como @intelestual34: "Se me acaba la medicación de no tener formula 1!!!A ver cuántas décimas pierde Ferrari en este tiempo de "evolución" que tuvo!".

Los hilos de comentarios durante los L1 se han concentrado en los cambios de volante para la temporada 2014, y; siguiendo la tertulia de Antonio Lobato y su equipo, quién es el piloto con más talento de la parrilla. En Twitter @F1Manuela destacaba: "Me creo los rumores de que a Kimi se le escapó en una fiesta que se va a Ferrari. Kimi y Alo juntos= la mejor temporada de la hª".

En la red social Twitter @juliutus tiene claro quién es el mejor piloto de la parrilla: "Hoy en dia yo creo que Alonso, pero indudablemente lo que logró Schumacher será difícilmente alcanzable". Las apuestas de @albertof80 iban en otra dirección: "Raikonen, es el mejor por su sangre fría. Es un crack a una vuelta y en carrera".



El cruce de declaraciones entre el jefe de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo y su piloto, Fernando Alonso, en las que el 'boss' de la casa italiana reprochaba al asturiano que se quejara de la ausencia de evoluciones de su monoplaza han causado división de opiniones entre los espectadores:



@Jennyfer_MM: "Las palabras de Montezemolo no fueron nada justas. Alonso lleva aguantando un coche malo año tras año y siempre lucha x todo. Toda persona tiene un límite"

@Javiglerev: "Las reprimendas fueron correctas, la f1 es un deporte de equipo y nunca has de menospreciar a tus compañeros"



Precisamente en la Pregunta Web: "¿Te parecieron justas las críticas de Montezemolo a Fernando Alonso?", el 75% de los internautas se decantaba por el NO, frente a un 25% que apostaba por el SÍ.

Además, los espectadores han aprovechado el turno de preguntas que les brindan las redes sociales para consultar sus dudas con el equipo de Fórmula 1 en Antena 3. La situación de los equipos de última fila de la tabla, una posible incursión de Carlos Sainz Jr. en la competición y la meteorología que podría ayudar al rendimiento del F138 han sido las cuestiones planteadas.

"La mala suerte es que Vettel sólo tenga problemas los viernes"

Pinchazo de Vettel en los L2

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres lo más destacado ha sido el pinchazo que ha sufrido Sebastian Vettel en su monoplaza poco antes de acabar la sesión. La mayoría lamentaba que la mala suerte sólo acompañara a Vettel los viernes:

@valanggar: "¿Ya estamos con los Pirelli y "sus cosas"... ?. Tranquilos, a Vettel estas cosas solo le pasan los viernes.."

@SaaulMg: "Es mala suerte el pinchazo de Vettel,pero es mas mala suerte que esto no pase en la carrera por intereses para el mundial"

Para, lo más preocupante ha sido el constante cambio de alerones en el F138: "@Naza_rbd: Mucho cambio de alerón estoy viendo yo en el coche de Alo....no me gusta nada....".