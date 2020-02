En #A3F1GranBretaña 36 puntos no son nada para batir a Vettel

Los internautas han aprovechado la falta de actividad en Silverstone para disfrutar de su particular tertulia de viernes en las redes sociales. El tema principal de los espectadores ha sido la marcha de Mark Webber de la escudería Red Bull la próxima temporada. La noticia no ha sido una sorpresa para casi nadie y ha originado cientos de mensajes de despedida hacia el piloto lamentando su marcha.

@JHdezRuiz: "A Webber le han terminado de quemar. No se merece eso puesto que fue el quién empezó a levantar Red Bull en 2007".

#gas_2103: "Yo creo que Kimi se irá a Red Bull, porque tuvo relación con ellos en los rallies y porque sabe que con Lotus no podrá hacer gran cosa aunque tenga un gran talento. Pero Raikkonen no es como Webber si ve que lo tratan mal no tardará 3 temporadas en irse, se irá cuando a él le dé la gana".



#yunowme: "No creo que Kimi vaya a Redbull para ser escudero de nadie".



@CarmenpCc: "Es una pena que se retire alguien que vale tanto y que no han sabido tratar como se merece. Se deberían ir otros".



(Facebook) Alicia Carrero Marcos: "Pobre del que se vaya ahora a Red Bull y tenga de compañero a Vettel. No creo que sea ninguno de los mejores pilotos porque no todo el mundo aguanta al niño como le está aguantando Mark".



La Pregunta Web de esta semana ha hecho que los internautas sacaran la calculadora para pensar en los números: "¿Son muchos 36 puntos para que Alonso recupere a Vettel en la lucha por el Mundial?". En el momento de los Libres 1 el 76% de los votantes han considerado que No eran muchos puntos mientras un 24% sí veían la cifra como indicativa.

La sanción de la FIA a Mercedes por los test privados con los Pirelli ha sido motivo de polémica entre los aficionados que acusaban un castigo demasiado leve: "#yunowme: "Vaya esto es una sanción?? Que se pongan ya los de Ferrari a hacer test en Fiorano con Massa y Alonso que no les saldrá muy caro y seguro que le sacan buen provecho, encima los perjudicados son los nuevos pilotos".



El nuevo 'look' de Fernando Alonso con bigote y perilla ha sido un filón para la imaginación de los internautas que han encontrado 'parecidos razonables' entre el de Ferrari y otros personajes como Don Quijote de la Mancha y los Tres Mosqueteros.@MiguelFarto comentaba en Twitter:"Soy yo o me gustaría ver a Fernando Alonso con una gorra roja? Se parece a Mario Bros! XD".



Los espectadores han aprovechado la conexión directa que ofrecen las redes sociales con Antonio Lobato y su equipo para lanzar sus dudas sobre la competición con las siguientes preguntas: "#Gino33: Webber ha dicho que va a mantener la motivación hasta el final de temporada. ¿Le creeis?", "@Said_ilguido: Qué opinais que a los pilotos de toro rosso se les forme para la escuadra mayor y no suban?", #Kubica_siempre: "Termina Webber mal con toda la escudería o es un problema personal con Vettel??", #Kelli82: "¿Pensáis que Webber podría volver en un futuro a la F1?".

Massa,eclipsa los comentarios en los L2

La segunda sesión de Libres del GP de Gran Bretaña ha servido para resarcir a los espectadores que pedían movimiento en pista después de unos primeros entrenamientos sin coches en movimiento debido a la lluvia.

El accidente de Felipe Massa ha convertido al brasileño en el blanco de todas las críticas en las redes. En Twitter @almorenoa comentaba: "Ferrari necesita un segundo piloto competitivo para poder evolucionar el coche y empezar a lograr triunfos", mientras @FateAgainst ofrecía ya a un candidato: "Ferrari debería dejar a Massa, y confiar en alguien como Kobayashi que lo hizo muy bien en las 24 horas de Le Mans". El sentido del humor ha sido otro aliado de los espectadores para definir la situación de Massa en la 'scuderia': @5yVctor: "Como a Massa le descuenten los coches que ha roto este año no creo que cobre mucho",@ejrodriguezc: "Madre mía Massa, Ferrari debe estar pensando en empezar a cobrarle por chapa y pintura".