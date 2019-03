Una manicura de ensueño

Te contamos todo lo que veremos en el segundo programa de 'El mundo de Isasaweis';

Isasaweis nos enseñará a conseguir un look Pin up, donde recuperaremos el estilo de los años 50. En la sección 'No lo tires', aprovecharemos esa sombra rota que pensábamos que no tenía solución con un truco muy fácil.

Pasaremos a las manos y en especial al cuidado de nuestras uñas, además Isasaweis nos enseñará como hacernos una manicura de lo más sexy. En la cocina, prepararemos unas sabrosas brochetas de mar y tierra con vinagreta.

