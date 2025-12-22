Las expectativas de Alberto Chicote para estas Campanadas 2025-2026: "Lo vamos a celebrar por todo lo alto"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a despedir el año desde la Puerta del Sol junto a los espectadores de Antena 3, laSexta y atresplayer y ya se encuentran ultimando los detalles para que todo salga perfecto en ese día tan importante.

"Son nuestras décimas Campanadas juntos Cristina y yo y lo vamos a celebrar por todo lo alto como te puedes imaginar", nos ha adelantado Alberto Chicote, quién ha definido este evento, al igual que su compañera, como "la Super Bowl de las Campanadas".

El cocinero ha recalcado que le da mucha tranquilidad presentar este evento con Cristina Pedroche, ya que, después de tantos años, los dos se entienden a la perfección y no sienten nervios. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Alberto Chicote dándole play al vídeo de arriba!