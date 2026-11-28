Cada 31 de diciembre, millones de personas se preparan para despedir el año al ritmo de las 12 campanadas. La tradición consiste en comer una uva con cada toque del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, pero no siempre resulta sencillo distinguir cuándo empieza realmente el ritual. Entre la bajada de la bola, el carillón y los cuartos, es habitual que surjan dudas.

La cuenta atrás comienza unos segundos antes de la medianoche, cuando la bola del reloj desciende acompañada por el sonido del carillón. Después llegan los cuartos: cuatro sonidos dobles que anuncian que las campanadas están a punto de empezar. Es importante no comenzar todavía con las uvas, ya que estos toques no forman parte de las 12 campanadas.

La primera campanada suena exactamente a las 00:00 horas, cuando comienza oficialmente el nuevo año. A partir de ese momento, las 12 campanadas se suceden aproximadamente cada tres segundos, por lo que el ritual completo dura alrededor de 36 segundos. En realidad, entre la primera y la última transcurren unos 33 segundos, aunque se suele hablar de 36 al tener en cuenta la duración de cada toque.

Por tanto, las uvas no se comen durante los últimos segundos del año, sino durante los primeros instantes del año nuevo. La clave para no confundirse está en esperar a escuchar el primer sonido grave y aislado, después de los cuartos. Solo entonces comienza el momento más esperado de la Nochevieja: una uva, un deseo y una campanada para cada mes del año.