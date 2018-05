EL JUEVES 24 DE MAYO

El jueves, 24 de mayo, visita por primera vez 'El Hormiguero 3.0', La Toya Jackson, hermana mayor de Michael Jackson y una de las artistas más populares de la familia, que visita España para presenciar en directo el musical 'Forever. The best show about The King of Pop', una producción Española y que es la única avalada por la familia Jackson. Después de cerrar una exitosa temporada en Barcelona el próximo 3 de junio, el musical regresa al Teatro Apolo de Madrid a partir del día 8, en donde permanecerá a lo largo de seis semanas.