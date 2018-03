Narbona: "Si no hacía mi trabajo incluso mejor que un hombre, sería juzgada mucho peor"

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha señalado que es un partido van a parar las dos horas por turno, como les propusieron los sindicatos, y van a "plantear las reivindicaciones que están en la calle". Por ejemplo, ha anunciado que este miércoles van a presentar una proposición de ley para garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres. "Hay razones de sobra para que mañana todos los ciudadanos se den cuenta de hasta qué punto las mujeres todavía tienen un enorme camino por delante para alcanzar la libertad".

En este sentido, ha criticado a Ciudadanos y el Gobierno por su intento de politizar esta huelga y la manifestación del 8 de marzo con argumentos ideológicos, "sin querer reconocer la gravedad de la situación de la mujer en nuestro país".

En relación a los ataques del obispo de San Sebastián a la huelga feminista, Narbona insiste en que la Iglesia Católica debería dejar a un lado el machismo y condenar los abusos hacia las mujeres, por lo que su lenguaje debería "cambiar radicalmente". Por eso, entiende que "si hablamos de demonio, estamos hablando de quienes comenten crímenes contra las mujeres".

La presidenta del PSOE explica, además, que ella no ha sufrido acoso en su carrera política, aunque sí muchas "actitudes paternalistas y de cierta minusvaloración", lo que ha dado lugar a que sintiera que sería valorada mucho peor si no hacía su trabajo "incluso mejor que un hombre". No obstante, que no lo haya sufrido, no significa que no haya visto situaciones de acoso, según ella misma matiza.

En cualquier caso, no ve una situación de discriminación el anuncio de Pedro Sánchez de que Elena Valenciano no vaya a ser la jefa de la delegación española en la Eurocámara.

Presupuestos y educación

En relación a los Presupuestos Generales del Estado, la socialista insiste en que dependerá de si Ciudadanos y otros partidos apoyan al Gobierno, pero que ellos no lo apoyarán.

Al igual ha ocurrido con el Pacto de Estado por la Educación, que el PSOE apoyaba y del que ahora se ha levantado de la mesa. La presidenta del partido ha justificado esta decisión en que se quería destinar muy poca financiación, con "unas cifras completamente insuficientes". "Si hacen una oferta razonable, volveremos a la subcomisión", ha indicado como condición.

Pensiones

Narbona critica, por otro lado, que se diga que no hay dinero para esta partida presupuestaria, pero sí para rescatar a los bancos y a las autopistas, por ejemplo. Por ello, insiste en que las pensiones se deberían revalorizar teniendo en cuenta el IPC.

Prisión permanente revisable

La socialista considera que esta pena se acerca al concepto de la cadena perpetua y subraya que lo importante es trabajar la prevención. En cualquier caso, señala que la posición de su partido es "contraria a esa norma", aunque "siempre escuchará a la ciudadanía".