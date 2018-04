La Justicia alemana deja en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descarta el delito de rebelión

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) ha descartado el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega por malversación. Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante.

La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política. Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.

Según apunta, "por motivos jurídicos" no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí". A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia".

La defensa de Puigdemont ha asegurado que la Fiscalía alemana no puede interponer recurso contra la libertad sujeta al pago de fianza de 75.000 euros acordada por el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein. La decisión del tribunal alemán implicaría en principio que Puigdemont no podría ser extraditado en base al delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo español y por ello, no podría ser juzgado en España por dicha conducta, según fuentes jurídicas. Sin embargo, otras fuentes señalan que sí cabría un recurso por parte del Ministerio Público alemán en virtud del principio de doble instancia del derecho europeo.

La defensa de Puigdemont, sin embargo, sí podría recurrir, una vez estudiada la resolución, la acusación de malversación de fondos públicos, por el que también es reclamado por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con la deriva soberanista. Se trataría de un recurso similar al amparo que existe en España frente al Tribunal Constitucional, según las fuentes consultadas.

La defensa del exmandatario catalán trabaja ahora para reunir lo antes posible la cuantía acordada como fianza por parte del tribunal alemán que ha examinado la euroorden emitida por el Tribunal Supremo y que desoye la petición formulada por la Fiscalía regional que pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional ante riesgo de fuga.

Abogado de Puigdemont: "Siempre tuve plena confianza en la justicia alemana"

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, ha afirmado que siempre tuvo "plena confianza en la justicia alemana". "Siempre había dicho que mantenía plena confianza en la justicia alemana. Seguimos", ha indicado Cuevillas en Twitter, pocos minutos después de que trascendiera la resolución de la justicia alemana.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha destacado que la justicia alemana "ve clara la desproporción y la irracionalidad" en el delito de rebelión. En un mensaje a través de Twitter dirigido a Puigdemont, Pascal señala: "President, ellos también ven que no hay rebelión, seguimos!".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha considerado la puesta en libertad bajo fianza de Puigdemont en Alemania como una "muy buena noticia" y ha insistido en que "nunca hubo violencia", por lo que el delito de rebelión "es totalmente infundado". A través de sus redes sociales, Torrent ha reaccionado a la noticia y se ha dirigido a Puigdemont con un mensaje: "Una muy buena noticia, president." En su mensaje, tras mantener que "siempre lo hemos dicho, nunca hubo violencia", Torrent ha considerado que "el delito de rebelión es totalmente infundado", y ha continuado: "Debe terminar ya esta persecución política en base a un relato completamente falso".