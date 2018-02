El juez deja en libertad sin medidas cautelares a Artur Mas aunque le pide que esté disponible

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa por el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ha dejado en libertad sin medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Artur Mas, tras comparecer más de tres horas. Fuentes jurídicas han señalado que le ha preguntado si estará a disposición del alto tribunal siempre que se le convoque, a lo que el exmandatario ha contestado afirmativamente.

La acusación popular de VOX había pedido previamente a Llarena la libertad provisional bajo fianza mínima de 60.000 euros, comparecencias ante el juzgado cada 15 días y la retirada del pasaporte. De esta manera, se ha celebrado una vistilla en la que el juez ha acordado no imponer ninguna media cautelar, aunque si ha preguntado al expresidente si estaba dispuesto a comparecer ante el juzgado en caso de ser requerido, a lo que Mas ha respondido que sí.

Al salir del alto tribunal, ha afirmado que ha declarado ante el juez que "hubo un referéndum el 1 de octubre" y que "la declaración de independencia tuvo un valor simbólico". Ha explicado "que este proceso soberanista había nacido de la raíz del pueblo catalán y que las instituciones catalanas en todo momento han intentado acompañar ese proceso popular hacia la soberanía con una voluntad de entendimiento y de negociación con estado español, que no ha tenido contrapartida".

"Yo estoy satisfecho de quedar en libertad", ha reconocido Mas ante los medios, aunque asegura que también está "muy triste por la situación de prisión en la cual hay determinadas personas y porque hay personas que están fuera del país y no pueden volver a riesgo de entrar en prisión". "Esa tristeza no me permite celebrar lo de hoy con más libertad", ha señalado.

Lloveras sale libre sin medidas cautelares tras declarar ante el Supremo

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa por el 'procés' hacia la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ha dejado en libertad sin medidas cautelares a Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Fuentes jurídicas han informado de que Lloveras ha quedado en libertad dado que ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular de VOX han solicitado la adopción de medidas cautelares contra ella. La expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha comparecido durante una hora y media ante el juez en calidad de investigada al ser considerada integrante del comité estratégico del "procés".