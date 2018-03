Alfonso Rus dice que no fue a ninguna reunión del patronato ferial porque "tenía muchos cargos" y si no iba "no pasaba nada"

El expresidente de la Diputación de Valencia y exvocal nato de Feria Valencia Alfonso Rus ha afirmado que no fue a ninguna reunión del patronato ferial porque "tenía muchos cargos" y "entendía que si no iba no pasaba nada", ni tomó posesión del cargo, ni conocía los estatutos ni sabía qué pasaba.

Durante su comparecencia en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia, el exdirigente popular ha afirmado que el PP "no ha tenido ninguna corrupción", que ese partido "nunca ha intentado hacer cosas que no tocaban", y que nunca ha visto en él "el B, el A y el C" del que se habla.

"Si lo hubiera visto, lo diría tranquilamente. Yo siempre he dicho lo que pensaba, en todos los sitios, por eso me han tirado a la calle", ha aseverado Rus, quien ha afirmado que" si realmente se ha hecho algo que no tocaba, se pagará en los tribunales".

Rus ha insistido en que no estaba al corriente de los acuerdos del patronato de Feria Valencia, a cuyas reuniones no fue porque tenía "veinte comisiones" a las que ir "en varios sitios", y en la Feria "podían funcionar" sin que acudiera él a decir "alguna cosa".

"No he estado, no sé nada y no puedo aclarar nada", ha señalado Rus, quien ha considerado que le han llamado a la comisión a "perder el tiempo", pues si se hubieran leído las actas del patronato habrían visto que no fue a ninguna reunión.

Sobre el Congreso nacional que el PP celebró en 2008 en la Feria, ha afirmado que el PP provincial de Valencia que entonces presidía no tuvo nada que ver ni participó en la reunión organizadora, pues él era "de segunda división" y allí "iban los de primera", por lo que no tiene "ni idea" de quién debía pagar el cónclave.

Rus ha añadido que cuando empezó a militar en el PP, en 1993, era "el del pueblo" (en alusión a Xàtiva, donde fue alcalde durante veinte años), pero desde que empezó a presidir el partido provincial fue "creciendo", porque le "necesitaban", y todos los sábados había almuerzos con 1.500 personas que le escuchaban, pues él era "el mesías" y le empezaron a tener "un poquitín de respeto".