Zulema resuelve el panel de La ruleta de la suerte y cuenta una curiosa anécdota

Zulema consigue una licuadora valorada en 300 euros tras caer en el gajo del premio. Con solo 75 euros en su marcador, decide no arriesgar más al reconocer que teme perder lo conseguido por la mala suerte que, según explica, suele acompañarla.

Después de resolver el panel, la concursante recuerda una experiencia vivida al regresar de un viaje, cuando una vecina le dejó una nota para avisarle de que se había dejado la manguera abierta. Una historia que encaja por completo con la frase del panel de La ruleta de la suerte.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas