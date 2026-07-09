Begoña deja un final de máxima tensión en ¡Salta!

Begoña alcanza el tramo decisivo de ¡Salta! con la posibilidad de plantarse y garantizarse 5.000 euros, pero decide seguir jugando para intentar llevarse el premio de 20.000 euros. Las dudas sobre varias respuestas complican su decisión.

Tras varios cambios de criterio y momentos de incertidumbre, Manel Fuentes le reconoce que ya no puede orientarla más antes del salto definitivo. ¡Descubre qué pasó al final en el vídeo!

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