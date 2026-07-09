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¡20.000 euros o nada! Manel Fuentes, ante la arriesgada apuesta de Begoña: “Yo más no puedo hacer”

¡20.000 euros o nada! Manel Fuentes, ante la arriesgada apuesta de Begoña: “Yo más no puedo hacer”

¡SALTA!

Begoña deja un final de máxima tensión en ¡Salta!

La concursante renuncia a asegurar 5.000 euros y apuesta por seguir avanzando en ¡Salta! Sus dudas en las últimas preguntas mantienen la incertidumbre hasta final.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Begoña alcanza el tramo decisivo de ¡Salta! con la posibilidad de plantarse y garantizarse 5.000 euros, pero decide seguir jugando para intentar llevarse el premio de 20.000 euros. Las dudas sobre varias respuestas complican su decisión.

Tras varios cambios de criterio y momentos de incertidumbre, Manel Fuentes le reconoce que ya no puede orientarla más antes del salto definitivo. ¡Descubre qué pasó al final en el vídeo!

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