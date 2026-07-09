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EN TIERRA LEJANA
Alya confiesa que su matrimonio con Cihan es una farsa ante su madre
Una conversación familiar termina de la peor manera cuando Sadakat revela el verdadero motivo del matrimonio entre Alya y Cihan, provocando una dolorosa reacción delante de Fina.
Fina descubre que Alya no lleva una fotografía de Cihan en su colgante y pregunta por la relación entre ambos. En ese momento, Sadakat interviene para asegurar que el matrimonio se celebró por obligación y no por amor.
Las palabras de la matriarca empujan a Alya a confirmar que su matrimonio con Cihan es una farsa. La situación deja a Fina completamente desconcertada, hasta que Cihan pone fin a la tensa escena apartando a su madre del lugar En tierra lejana.
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