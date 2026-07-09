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Eva Cobo

Y AHORA SONSOLES

El emotivo regreso de Eva Cobo a la televisión tras 20 años de ausencia

La actriz vuelve a sentarse ante las cámaras después de dos décadas alejada del cine para repasar su trayectoria y compartir algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Eva Cobo reaparece en Y ahora Sonsoles tras permanecer veinte años alejada de la gran pantalla. La actriz, cuya última aparición fue en 2005, regresa a la televisión para hacer balance de su carrera y de su vida personal.

Durante la entrevista recuerda el fallecimiento de su hija Carlota, una pérdida que asegura no haber superado. Además, comparte cómo ha afrontado estos años lejos del foco mediático y el proceso personal que ha vivido desde entonces.

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