Karlos Arguiñano desvela el secreto para un goulash de carrilleras tiernas

La receta comienza pochando cebolla en manteca de cerdo antes de incorporar las carrilleras troceadas, el pimentón, el comino y el caldo. Durante la cocción, la cerveza se añade poco a poco para mantener el guiso jugoso.

En el tramo final se incorporan ajo majado, pan rallado, mezcla de especias, salsa de soja y el resto de la cerveza. Tras unos minutos más de cocción, el plato se sirve con perejil picado.