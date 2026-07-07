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Lleno de sabor
Karlos Arguiñano desvela el secreto para un goulash de carrilleras tiernas
Karlos Arguiñano prepara un goulash de carrilleras con una elaboración sencilla que consigue una carne muy tierna y una salsa intensa. Un guiso que, además, gana aún más sabor de un día para otro.
La receta comienza pochando cebolla en manteca de cerdo antes de incorporar las carrilleras troceadas, el pimentón, el comino y el caldo. Durante la cocción, la cerveza se añade poco a poco para mantener el guiso jugoso.
En el tramo final se incorporan ajo majado, pan rallado, mezcla de especias, salsa de soja y el resto de la cerveza. Tras unos minutos más de cocción, el plato se sirve con perejil picado.