Jesulín de Ubrique y María José Campanario dinamitan Tu cara me suena convertidos en unos apasionados Amistades Peligrosas

El plató de Tu cara me suena ha sido el escenario de un reencuentro artístico que nadie vio venir y que ha dejado a la audiencia completamente boquiabierta. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han dado el salto al concurso de Antena 3 para meterse en la piel de uno de los dúos más sugerentes y exitosos del pop español de los noventa: Amistades Peligrosas. Lejos de mostrarse tímidos, ambos se entregaron por completo al espectáculo, firmando un auténtico momentazo televisivo.

La compenetración entre el torero y su esposa fue total desde los primeros compases de la música. Con las miradas cómplices, el juego de seducción y la característica tensión que exigía el número musical, la pareja logró contagiar su entusiasmo al público y revolucionar por completo la mesa del jurado. Esta inesperada y divertida imitación, cargada de buen rollo, no solo saca a relucir una faceta artística totalmente inédita en ellos, sino que se corona de inmediato como uno de los grandes hitos de la edición por su frescura y su innegable impacto mediático.

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