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LA VOZ KIDS
Lucía emociona en La Voz Kids con una actuación que hace llorar a Antoñito Molina
La joven talent protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Asaltos con una interpretación que conmovió a Antonio Orozco y desbordó de emoción a Antoñito Molina.
Lucía interpretó Confieso, de Kany García, con una actuación cargada de sensibilidad que conquistó al plató de La Voz Kids desde los primeros compases. Su forma de transmitir la canción dejó sin palabras a coaches y asesores.
Antoñito Molina no pudo contener las lágrimas al terminar la actuación, mientras Antonio Orozco elogió la capacidad de la talent para emocionar y aseguró que su voz llegará a conmover a muchísimas personas.
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